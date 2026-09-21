کد خبر: 1380692
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۲
سیاست » اخبار کلی

آیت الله سیستانی: آیت الله شبیری زنجانی از مصادیق برجسته عالم ربانی بودند

آیت الله سیستانی آیت الله سید علی حسینی سیستانی از مراجع عظام تقلید در عراق با صدور پیام تسلیتی، مرحوم آیت الله شبیری زنجانی را از مصادیق برجسته عالم ربانی ذکر کردند.

جوان آنلاین: در این پیام که روز دوشنبه نسخه‌ای از آن دراختیار ایرنا قرار گرفت، آمده‌است: ارتحال مرجع عالیقدر فقیه اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، آیت الله آقای حاج سیدموسی شبیری زنجانی (رضوان الله علیه) ضایعه‌ای دردناک و خسارتی عظیم است.

پیام حاکیست: آن بزرگوار که سراسر عمر پر برکت خود را در راه تحقیق و تعلیم سپری کردند از بزرگان علمای اعلام و اساطین حوزه علمیه مبارکه قم و از مصادیق برجسته عالم ربانی بودند.

در بخش دیگری از پیام آیت الله سیستانی آمده‌است: آثار گران بهای علمی و دیگر خدمات دینی معظم له میراثی ارزنده و رفتار و منش عملی ایشان همواره الگویی ماندگار برای اهل علم خواهد ماند. أعلی الله مقامه الشریف و حشره مع أجداده الطیبین الطاهرین.

پیام حاکیست: اینجانب با تأثر و تأسف فراوان این مصیبت بزرگ را به آستان مقدس حضرت ولی عصر (ارواحنافداه) و به حوزه های علمیه و به بستگان محترم آن فقید سعید به ویژه آقازادگان گرامی و مکرمشان و به عموم مومنین تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای همگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود

ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد.

روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.

برچسب ها: آیت الله سیستانی ، عالم ربانی ، آیت الله شبیری زنجانی
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