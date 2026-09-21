آیت الله سیستانی: آیت الله شبیری زنجانی از مصادیق برجسته عالم ربانی بودند

جوان آنلاین: در این پیام که روز دوشنبه نسخهای از آن دراختیار ایرنا قرار گرفت، آمدهاست: ارتحال مرجع عالیقدر فقیه اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، آیت الله آقای حاج سیدموسی شبیری زنجانی (رضوان الله علیه) ضایعهای دردناک و خسارتی عظیم است.
پیام حاکیست: آن بزرگوار که سراسر عمر پر برکت خود را در راه تحقیق و تعلیم سپری کردند از بزرگان علمای اعلام و اساطین حوزه علمیه مبارکه قم و از مصادیق برجسته عالم ربانی بودند.
در بخش دیگری از پیام آیت الله سیستانی آمدهاست: آثار گران بهای علمی و دیگر خدمات دینی معظم له میراثی ارزنده و رفتار و منش عملی ایشان همواره الگویی ماندگار برای اهل علم خواهد ماند. أعلی الله مقامه الشریف و حشره مع أجداده الطیبین الطاهرین.
پیام حاکیست: اینجانب با تأثر و تأسف فراوان این مصیبت بزرگ را به آستان مقدس حضرت ولی عصر (ارواحنافداه) و به حوزه های علمیه و به بستگان محترم آن فقید سعید به ویژه آقازادگان گرامی و مکرمشان و به عموم مومنین تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای همگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.
آیتالله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود
ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.
این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر میشد.
روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.