کد خبر: 1380691
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۴
ورزش » ساير

محرومیت خداداد عزیزی تأیید شد

خداداد عزیزی با اعلام کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، درخواست تجدیدنظر در حکم محرومیت خداداد عزیزی سرپرست تیم تراکتور رد و میزان محرومیت او تایید شد.

جوان آنلاین: آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بابت سردادن شعار های موهن نسبت به بازیکن تیم تراکتور تبریز در بازی توسط تماشاگران منتسب به او در ورزشگاه سردار آزادگان شهر قزوین صادر شده است. با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت ده میلیاد ریال جریمه نقدی بابت سردادن شعارهای موهن و استفاده از مواد محترقه از سوی تماشاگران منتسب و عدم همخوانی تعداد بلیط فروخته شده با تعداد حضور تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام در بازی مقابل تیم گل گهر سیرجان و نیز محرومیت چهار ماهه آقای خداداد عزیزی سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان تراکتور از حضور در ورزشگاه های فوتبال کشور و پرداخت بیست میلیارد ریال جریمه نقدی بابت بدرفتاری در قبال مقام غیر رسمی و فحاشی رکیک نسبت به بازیکن تیم حریف در بازی مذکور صادر شده است اولاً با عنایت به اطلاق و عموم عبارت محرومیت از ورود به داخل و محدوده ورزشگاه، مندرج در ماده ۳۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال و فقدان هرگونه قید، تخصیص یا تحدید نسبت به نوع مسابقه، رشته ورزشی یا ورزشگاه معین، مفاد حکم صادره منصرف از یک ورزشگاه یا مسابقه خاصی بوده و ناظر به کلیه ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات رسمی تحت پوشش فدراسیون فوتبال می باشد. بر این اساس دامنه شمول محرومیت مقرر، تمامی اماکن ورزشی مرتبط با برگزاری مسابقات فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی را در بر می گیرد و محکوم علیه در مدت مقرر حق ورود و حضور در هیچیک از ورزشگاه های کشور در چارچوب مسابقات رسمی این رشته ها را نخواهد داشت اعم از زمان برگزاری مسابقه یا حضور تیم ها در قالب رقابت های رسمی. ثانیاًبا عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره و اینکه ایراد و اعتراض موثری که موجب خدشه بر دادنامه معترض عنه شود به عمل نیامده لذا مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه مقاومت طاهرپناه هشتگرد نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به استناد بند ۳ ماده ۱۰۸مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال به این شرح که به موجب دادنامه های مذکور حکم بر برائت باشگاه شایان بانه و بازیکنان آقایان ۱-فاروق میاح۲- محمدجاوید دریکوندی۳-علیرضا شرفی ۴-دانیال داودی ۵- علیرضا سجادی نسب از تخلف استفاده از بازیکنان غیرمجاز در بازی مقابل تیم فوتبال مستدعی اعاده دادرسی صادر شده است نظر به اینکه رای صادره از سوی کمیته استیناف مستند بر پاسخ استعلام سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا صادر شده است و دلیل و مدرکی که حکایت از بی اعتباری آن نماید از سوی متقاضی ارائه نگردیده لذا با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه اعاده دادرسی مطروحه با جهات اعلامی مطابقت ندارد مستنداً به مواد ۱۰۹، ۱۰۸و۱۱۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حکم بر رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی شمس آذر قزوین نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت ۱- محمد مهدی منصوری ۲- سینا معظمی تبار بازیکنان تیم شمس آذر قزوین هریک به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی به علاوه یک جلسه محرومیت تعلیقی از همراهی تیم در مسابقات رسمی بابت بدرفتاری در قبال مقام رسمی در مسابقه مقابل تیم فوتبال آلومینیوم اراک صادر شده است که محرومیت تعیینی قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد لذا در مورد جریمه نقدی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

برچسب ها: خداداد عزیزی ، فدراسیون فوتبال ، لیگ برتر
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