کد خبر: 1380685
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۴
ورزش » ساير

اعلام لیست لژیونرهای تیم ملی/ بازگشت سردار و خط خوردن قایدی، قدوس و جهانبخش

تیم ملی لیست لژیونرهای تیم ملی توسط امیر قلعه نویی اعلام شد. قایدی، سامان قدوس و جهانبخش، غایبان بزرگ این لیست هستند.

جوان آنلاین: لیست لژیونرهای تیم ملی فوتبال توسط امیرقلعه نویی، جهت برگزاری اردوی پیش رو اعلام شد.

به گزارش ایسنا، بازگشت مجدد سردار آزمون و خط خوردن مهدی قایدی، سامان قدوس و علیرضا جهانبخش جز نکات مهم لیست اعلام شده است.

علی نعمتی، محمد محبی، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، مهدی طارمی، سردار آزمون، دنیس اکرت و شهاب زاهدی برای دیدارهای دوستانه برابر ازبکستان و روسیه به تیم ملی دعوت شدند.

علیرضا جهانبخش که دوره کوتاهی از مصدومیت را پشت سر گذاشته است، برای رسیدن به آمادگی کامل بدنی در این اردو حضور نخواهد داشت.

هم‌چنین سامان قدوس نیز به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه کمر، اردوی فعلی تیم ملی را از دست خواهد داد.

الله‌یار صیادمنش یکی دیگر از لژیونرهای ایران است که با وجود درخشش در لخ‌پوزنان لهستان به تیم ملی دعوت نشده است.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، امیر قلعه نویی ، لژیونرهای ایرانی
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