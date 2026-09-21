بورس در مدار نزولی ماند؛ معاملات همچنان رونق دارد

بازار سرمایه در معاملات امروز (دوشنبه) در ادامه روند نزولی روز گذشته حرکت کرد و شاخص کل بورس تهران با افت بیش از ۱۱ هزار واحدی به محدوده هفت میلیون و ۲۸۰ هزار واحد رسید؛ این در حالی است که ارزش معاملات بورس همچنان در سطوح بالایی قرار داشت و از ۶۷ همت عبور کرد.

جوان آنلاین: بورس تهران در معاملات امروز بار دیگر شاهد افت شاخص‌های اصلی بود و شاخص کل با کاهش ۱۱ هزار و ۵۳۵ واحدی به رقم ۷ میلیون و ۲۸۰ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز در معاملات امروز مسیر نزولی را در پیش گرفت و با افت حدود ۹ هزار و ۴۰۰ واحدی در سطح یک میلیون و ۹۳۶ هزار واحد ایستاد.

به گزارش ایسنا، در جریان معاملات امروز، تعداد دادوستدهای بازار از یک میلیون فقره عبور کرد و ارزش معاملات نیز همچنان در سطوح بالایی قرار داشت و به بیش از ۶۷ همت رسید. در بازار امروز نمادهای «فملی»، «فارس»، «شپنا»، «فولاد»، «نوری»، «تاپیکو» و «شستا» از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص بورس تهران بودند.

در سوی دیگر بازار سرمایه، معاملات فرابورس ایران برخلاف بورس تهران با رشد شاخص همراه شد. شاخص کل فرابورس با افزایش ۱۰۷ واحدی به رقم ۵۶ هزار و ۷۴۱ واحد رسید. تعداد معاملات در بازار فرابورس نیز ۵۱۹ هزار و ۲۱۶ فقره ثبت شد.

نمادهای «مارون»، «آریا»، «کگهر»، «فزر»، «آریان»، «سامان» و «ارفع» نیز از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس در معاملات امروز بودند.

به این ترتیب، بازار سرمایه در حالی معاملات امروز را به پایان رساند که شاخص کل بورس تهران برای دومین روز متوالی با افت همراه شد، در حالی که فرابورس برخلاف روند بورس، روز خود را با رشد شاخص به پایان رساند.