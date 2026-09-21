شوک به کاراته؛ گلشادنژاد حذف شد

جوان آنلاین: در دومین روز رقابت‌های کاراته بیستمین دوره بازی‌های آسیایی در ناگویا، تیم ایران یک نماینده دارد.

به گزارش ایرنا، بر این اساس و در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم، آتوسا گلشادنژاد دارنده مدال طلای جهان در دور نخست و در مبارزه‌ای سخت به مصاف سوباسا کاما از ژاپن رفت و دو بر صفر شکست خورد.

در ادامه نماینده ژاپن برابر رقیبی از چین باخت و از رسیدن به فینال بازماند. با این اوصاف گلشادنژاد شانس حضور در جدول شانس مجدد را از دست داد.

روز گذشته، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی بانوان، یا یک پیروزی و تحمل دو شکست، از رسیدن به مدال بازماند.

رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی ناگویا، سه‌شنبه و چهارشنبه نیز ادامه دارد.