کد خبر: 1380678
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷
اقتصاد » اخبار کلی
رئیس کل بانک مرکزی:

ترمز رشد نقدینگی کشیده شد/ رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در ۵ ماه

همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: با برنامه ریزی جهت استفاده از ابزارهای مؤثر پولی برای کنترل رشد نقدینگی، به‌ویژه کنترل جدی میزان خلق نقدینگی توسط بانکها، در ماه‌های اخیر شتاب رشد نقدینگی گرفته شد.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی روز دوشنبه با ارایه آخرین آمار درباره روند رشد نقدینگی اظهار داشت: رشد نقدینگی ۵ ماهه امسال در پایان مرداد ماه نسبت به پایان سال ۱۴۰۴ در حد ۱۹ درصد بوده است؛ این رقم در ۵ ماهه اول سال پیش معادل ۱۸ درصد بوده است.

به گزارش ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با مهار رشد نقدینگی، کاهش شتاب رشد تورم که از تیر ماه آغاز شده است در شهریور نیز تداوم یابد.

همتی تاکید کرد در کنار کنترل نقدینگی و تورم، بانک مرکزی و سیستم بانکی با تمرکز بر تامین مالی تولید در ۵ ماهه اول سال از طریق تسهیلات بانکی و ابزارهای تامین مالی زنجیره ای، مبلغ ۴۱۰۰ همت از طریق تسهیلات تولید را تامین مالی کرده اند که از ابتدای سال رشد ۶۸ درصدی داشته است. میزان تامین مالی از طریق ابزارهای زنجیره ای نیز از اول سال ۲۶۹ همت بوده است.

برچسب ها: عبدالناصر همتی ، رشد نقدینگی ، بانک مرکزی ایران
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