کد خبر: 1380676
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۶
سیاست » اخبار کلی

امیر جهانشاهی: مدارس ارتش در شهرهای مرزی توسعه می‌یابد

جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به احداث مدارس در کنار کوی‌های سازمانی ارتش در سراسر کشور گفت: در سال‌های اخیر حدود ۲۳ هزار واحد مسکونی سازمانی پیش‌بینی شده است.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین آغاز سال تحصیلی جدید، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر کشور اظهار کرد: یاد و خاطره امام شهدا، رهبر مجاهد شهیدمان، فرماندهان و همرزمان شهید، به‌ویژه امیر سپهبد شهید موسوی، معلمان و دانش‌آموزان شهید و همه عزیزانی که سال گذشته در جمع ما بودند و امسال در میان ما نیستند را گرامی می‌داریم.

به گزارش مهر، فرمانده نیروی زمینی ارتش اظهار کرد: از خداوند شاکر و سپاسگزارم که این توفیق نصیب ما شد تا در آغاز سال تحصیلی جدید، میزبان رئیس‌جمهور محترم در یکی از مدارس جدیدالاحداث ارتش جمهوری اسلامی ایران باشیم.

امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به ظرفیت‌های نیروی زمینی ارتش در حوزه آموزش و پرورش فرزندان کارکنان گفت: نیروی زمینی ارتش به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین نیروهای مسلح کشور از نظر تعداد نیرو و یگان، در اکثر شهرهای کشور یگان دارد و در تمامی این یگان‌ها، کوی‌های سازمانی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در بیشتر شهرهای مرزی و به‌ویژه شهرهای کمترتوسعه‌یافته، در کنار کوی‌های سازمانی، مدارس نیز پیش‌بینی شده است که بسیاری از آن‌ها مدارس هوشمند هستند و از نظر علمی و تربیتی در سطح مطلوبی قرار دارند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به استقرار یگان‌های این نیرو در مناطق مختلف کشور افزود: نیروی زمینی ارتش در شهرهایی همچون ایرانشهر، خاش، سقز، بانه، پیرانشهر، مهاباد، دشت‌آزادگان و دزفول و دیگر شهرهای مرزی مستقر است و در این مناطق برای تأمین نیازهای آموزشی فرزندان کارکنان برنامه‌ریزی شده است.

امیر سرتیپ جهانشاهی گفت: طی چند سال اخیر حدود ۲۳ هزار واحد مسکونی سازمانی در کشور برای جبران کمبود منازل سازمانی پیش‌بینی کرده‌ایم و در تمامی این مجموعه‌ها، ایجاد مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که عزیزانی که در مرزهای کشور حضور دارند، از بابت آموزش و تربیت فرزندانشان دغدغه‌ای نداشته باشند و با آرامش خاطر بیشتری به مأموریت‌های خود در دفاع از مرزهای کشور بپردازند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم و مجموعه آموزش و پرورش قدردانی کرد و گفت: از همه عزیزانی که برای فراهم کردن این شرایط زحمت کشیدند، به‌ویژه فرمانده دانشگاه افسری امام علی(ع)، امیر سرتیپ مهدوی، تشکر می‌کنم.

برچسب ها: امیر جهانشاهی ، ارتش جمهوری اسلامی ایران ، احداث مدرسه
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