جوان آنلاین: «حبیبالله عباسی» امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا، اعلام کرد: دکتر پزشکیان به منظور شرکت در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل، فردا سهشنبه عازم نیویورک میشود.
به گزارش ایرنا، شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار و گفتوگو با برخی سران و مقامات کشورهای حاضر در این مجمع، دیدار با ایرانیان فرهیخته و مقیم ایالات متحده، دیدار و گفتوگو با نخبگان و اندیشکدههای آمریکایی و ... از جمله برنامههای سفر رئیسجمهور پزشکیان به نیویورک است.
ترامپ در بی سابقهترین اقدام خصمانه دولتآمریکا، به برخی اعضای هیات بلندپایه ایرانی از جمله اعضای تیم رسانهای رئیسجمهور ویزای ایالات متحده برای حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را صادر نکرده است.