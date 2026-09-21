کد خبر: 1380669
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۰
سیاست » اخبار کلی
به منظور شرکت در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل؛

پزشکیان فردا سه‌شنبه عازم نیویورک می‌شود

پزشکیان مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور از سفر فردا (سه‌شنبه) پزشکیان به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.

جوان آنلاین: «حبیب‌الله عباسی» امروز دوشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا، اعلام کرد: دکتر پزشکیان به منظور شرکت در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل، فردا سه‌شنبه عازم نیویورک می‌شود.

به گزارش ایرنا، شرکت و سخنرانی در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل، دیدار و گفت‌وگو با برخی سران و مقامات کشورهای حاضر در این مجمع، دیدار با ایرانیان فرهیخته و مقیم ایالات متحده، دیدار و گفت‌وگو با نخبگان و اندیشکده‌های آمریکایی و ... از جمله برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به نیویورک است.

ترامپ در بی سابقه‌ترین اقدام خصمانه دولت‌آمریکا، به برخی اعضای هیات بلندپایه ایرانی از جمله اعضای تیم رسانه‌ای رئیس‌جمهور ویزای ایالات متحده برای حضور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک را صادر نکرده است.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سفر به نیویورک ، مجمع عمومی سازمان ملل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

خیابان را خالی نکنید

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

گاز به کمک بنزین آمد

تمکین امریکا مقابل انصارالله

یمن یکپارچه و ظهور قدرت تازه در منطقه

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

مخاطب امروز «کارآگاه علوی» را با پوآرو و شرلوک هولمز مقایسه می‌کند

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

محرومیت کاربران ایرانی از ۳۱ درصد دامنه‌های جهانی

وعده پزشکیان برای چاق کردن کالابرگ

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

یک قدمی مدال آسیایی

فکر نمی‌کردم روزی مادر شهید شوم

طرح‌های حمایتی مسکن خانه‌تکانی می‌شود

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

ایران به عنوان عضو کمیته عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد

رمز وحشت ترامپ از انتخابات نوامبر‌

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

پیش‌دستی مدارس برای روز‌های تعطیل!

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
تهدید ال‌نینو را تبدیل به فرصت کنیم
تشنگان شناخت خود و معنای دنیا به نهج‌البلاغه رجوع کنند
نسخه تازه اروپا برای محدود کردن کودکان در فضای مجازی
ارز گران و مردم نگران!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار