کد خبر: 1380662
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تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۱
سیاست » اخبار کلی

امیر حاتمی: نیروهای مسلح در دفاع از استقلال ایران لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند

حاتمی فرمانده کل ارتش در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: نیروهای مسلح در دفاع از استقلال ایران عزیز در برابر دشمنان، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

جوان آنلاین: امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن دوران، بر ایستادگی نیروهای مسلح ایران اسلامی و ملت ایران در برابر دشمنان تاکید و تصریح کرد که نیروهای مسلح در دفاع از استقلال ایران عزیز در برابر دشمنان، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

۳۱شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه بزرگ ملت ایران در صیانت از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور و تجلیگاه ایمان، ایثار و مجاهدت مردان و زنانی است که در آزمونی بزرگ، با ایستادگی و فداکاری، نقشه‌های دشمنان این مرزوبوم را با ناکامی مواجه ساختند.

امروز، پس از گذشت سال‌ها از آن دفاع پرافتخار، ملت ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در امتداد همان مکتب و با تکیه بر تجارب گران‌سنگ دفاع مقدس، در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه جلوه‌های دیگری از اقتدار، انسجام و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند و بار دیگر ثابت کردند که تعرض به امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی، با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

جنگ‌های تحمیلی اخیر، اگرچه در شکل، ابزار و اقتضائات با دفاع مقدس تفاوت‌ داشت، اما در یک حقیقت با آن دوران اشتراک داشت؛ ملت ایران بار دیگر در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی دشمن، یکپارچه ایستاد و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، تجربه و توان بومی، از کیان و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

دفاع مقدس به ما آموخت که اتکاء به ایمان و اراده ملی، وحدت و بصیرت مردم و توان نیروهای مسلح، پشتوانه‌ای مستحکم برای امنیت و اقتدار کشور است. امروز ثمره سال‌ها مجاهدت، خودباوری و خودکفایی دفاعی، در توانمندی‌های بومی نیروهای مسلح و آمادگی آنان برای دفاع از آسمان، زمین و آب‌های کشور که حاصل اعتماد به نیروهای داخلی و مجاهدت نسل‌های پی‌درپی از فرزندان این ملت است؛ ظرفیتی عظیمی در دفاع از آسمان، زمین و آب‌های میهن اسلامی، برای کشور ایجاد کرده است.

امروز نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با اتکال به خداوند متعال، تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی) و با تکیه بر پشتیبانی ملت شریف ایران که بی‌تردید، پشتوانه اصلی اقتدار نیروهای مسلح، هستند، با هوشیاری و آمادگی کامل ایستاده‌اند و در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران عزیز، لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد.

اینجانب، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس و شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و خانواده معظم شهدا، در برابر فداکاری، صبر و استقامت آنان سر تعظیم فرود می‌آورم و هفته دفاع مقدس را تبریک عرض می‌کنم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر امیر حاتمی

برچسب ها: امیر حاتمی ، هفته دفاع مقدس ، نیروهای مسلح
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