بهای نفت از ۱۰۴ دلار عبور کرد

جوان آنلاین: بهای قراردادهای آتی نفت خام برنت در بازارهای جهانی بامداد دوشنبه ۸۱ سنت (۰.۷۸ درصد) افزایش یافت و به ۱۰۴.۶۸ دلار در هر بشکه رسید.

همچنین نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت نیز ۷۶ سنت (۰.۷۶ درصد) افزایش یافت و هر بشکه آن ۱۰۴.۰۶ دلار معامله شد.

به نوشته رویترز، افزایش بهای نفت در پی حملات موشکی و پهپادی روز شنبه حوثی‌های یمن به ریاض پایتخت عربستان سعودی رخ داد؛ مساله‌ای که با تداوم بن‌بست میان آمریکا و ایران همراه شده است.

طی روزهای گذشته درگیری‌ها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان در یمن تشدید شده است.

یمن عربستان را متهم کرده است که با طرح اتهامات واهی علیه صنعا درصدد کشاندن کشورهای دیگر به جنگ با یمن است.