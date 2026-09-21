بیانیه وزارت خارجه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای، تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، بهویژه در غزه و کرانه باختری، را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است:
جمهوری اسلامی ایران با ابراز انزجار و نگرانی عمیق نسبت به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه و کرانه باختری را محکوم میکند.
وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اخیر رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و هتک حرمت این مکان مقدس را بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه با اشاره به ادامه حمایتهای تسلیحاتی، مالی و سیاسی برخی کشورها از رژیم صهیونیستی، تأکید شده است که جامعه جهانی مسئولیت دارد برای توقف این اقدامات و حمایت از حقوق مردم فلسطین اقدام کند.