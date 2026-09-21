جوان آنلاین: روح مطهر فقیه اهلبیت عصمت و طهارت(ع) ومرجع عالیقدر جهان تشیع، آیت الله العظمی شبیری زنجانی به لقاءالله پیوست.
دفتر آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی با صدور اطلاعیهای درگذشت این مرجع تقلید را اعلام کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
«روح مطهر فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) و مرجع عالیقدر جهان تشیع، آیتالله العظمی شبیری زنجانی (قدسالله سرهالشریف) به لقاءالله پیوست.»
دفتر ایشان همچنین با تسلیت این ضایعه به محضر حضرت ولیعصر (عج)، حوزههای علمیه، مردم ایران و علاقهمندان مرجعیت در سراسر جهان اعلام کرد که زمان و مکان مراسم تشییع و تدفین پیکر ایشان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.