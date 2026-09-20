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تاریخ انتشار: ۲۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۹
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رونمایی پوستر جشنواره فیلم کودک و نوجوان ۳۸ با یادی از بچه‌های میناب

رونمایی پوستر جشنواره فیلم کودک و نوجوان ۳۸ با یادی از بچه‌های میناب پوستر سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان با یادی از بچه‌های مدرسه میناب رونمایی شد.

جوان آنلاین: مراسم رونمایی از پوستر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با حضور حامد جعفری دبیر جشنواره، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، سیدمهدی سیدین‌نیا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان، جمعی از مدیران جشنواره، داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان در تالار تاریخی اشرف اصفهان برگزار شد.

حامد جعفری در این مراسم با اشاره به ثبت ۷۷۱ اثر در بخش ملی جشنواره گفت: این میزان استقبال، نشانه ظرفیت گسترده و زنده سینمای کودک و نوجوان کشور است. به گفته او، سینمای کودک عرصه‌ای فرعی نیست، بلکه بخشی مهم از متن اصلی سینمای ایران است و باید بیش از گذشته به خلاقیت، کیفیت، شناخت مخاطب و جهان ذهنی کودکان توجه کرد.

دبیر جشنواره همچنین تأکید کرد که هدف تنها افزایش تعداد آثار متقاضی نیست و اقتصاد تولید، استمرار اکران، توسعه محصول و مخاطب و حمایت از استعداد‌های جوان باید در مسیر ساخت آینده‌ای پایدار برای سینمای کودک و نوجوان مورد توجه قرار گیرد.

جعفری با اشاره به قدمت ۳۸ ساله جشنواره، اصفهان را شهری شایسته برای میزبانی این رویداد دانست و گفت جشنواره می‌تواند محلی برای گفت‌وگوی نسل‌ها و پیوند فرهنگ ایرانی با جهان باشد.

در ادامه مراسم، دو نوجوان از میان مخاطبان جشنواره با اجرای یک پرفورمنس، اجرای برنامه را از مجری اصلی تحویل گرفتند و اعلام کردند که در جشنواره سی‌وهشتم می‌خواهند خود نوجوانان حرف خودشان را بزنند. آنها همچنین از حاضران خواستند به یاد کودکان شهید میناب صلوات بفرستند.

پس از آن، پوستر اصلی جشنواره با حضور حامد جعفری و علی قاسم‌زاده رونمایی شد. شهردار اصفهان نیز با اشاره به برگزاری دوباره جشنواره در این شهر گفت کودکان اصفهانی هر سال چشم‌انتظار این رویداد هستند. او همچنین با یادآوری دیدار سال گذشته با کودکان شهر اصفهان گفت: «ما اکنون آماده ساختن ایران هستیم.»

رونمایی پوستر جشنواره فیلم کودک و نوجوان ۳۸ با یادی از بچه‌های میناب

در این دوره پیشنهاد شده است بخشی از نیرو‌های اجرایی و مجریان مراسم از میان نوجوانان انتخاب شوند و کودکان و نوجوانان نیز در ردیف نخست مراسم افتتاحیه و اختتامیه حضور داشته باشند.

همچنین پوستر ویژه میناب که به یاد کودکان شهید این حادثه طراحی شده است، رونمایی شد. 

رونمایی پوستر جشنواره فیلم کودک و نوجوان ۳۸ با یادی از بچه‌های میناب

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار می‌شود.

برچسب ها: جشنواره فیلم کودک و نوجوان ، مدرسه میناب ، اصفهان
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