۳۱ میلیون جان‌فدا در هزار گردان با توانایی‌های مختلف دفاعی، امدادی و عمومی سازماندهی می‌شوند. این را سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدا گفت. ۳۱ میلیون جان‌فدا چیز بسیار مهمی است. دنیا دارد به آن نگاه می‌کند. حتی تعجب پوتین را برانگیخته بود و آن را با حرارت برای خبرنگاران بازگو می‌کرد. وقتی دشمن به مردم حمله می‌کند و به خاک، و به مدرسه و به عروسی، و نقشه حمله زمینی و کودتای رنگین دارد، کشور جان‌فدا می‌خواهد و ایران در کمتر از چند هفته پس از فراخوان رهبری ۳۱ میلیون جان‌فدا پیدا کرد. یعنی اگر بچه‌ها و سالمندان و برخی دیگر از ناتوانان را کنار بگذاریم می‌شود اکثریت مردم

جوان آنلاین: سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدای ایران از آغاز آموزش و ساماندهی هزار گردان «جان‌فدا» از روز شنبه در تهران خبر داد و گفت: این آموزش‌ها به‌تدریج در سراسر کشور توسعه می‌یابد؛ همچنین تاکنون ۳۱ میلیون نفر در بسیج ملی پویش «جان‌فدای ایران» مشارکت کرده‌اند.

به گزارش جوان، نشست خبری «آغاز آموزش و ساماندهی ۱۰۰۰ گردان جان‌فدا» روز گذشته در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار شد.

ساسان زارع، سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدای ایران، در ابتدای این نشست با اشاره به شکل‌گیری مفهوم «جان‌فدا» اظهار کرد: اگر کسی می‌خواست نمادی از شرافت، وطن‌دوستی و وطن‌پرستی ارائه دهد، از کلیدواژه «جان‌فدا» استفاده می‌کرد. بر اساس رصد‌های انجام‌شده، این مفهوم در فضای مجازی با واکنش گسترده مردم مواجه شد و در ادامه، عنوان «جان‌فدای ایران» معنا پیدا کرد و یکی از بزرگ‌ترین پویش‌های اجتماعی در ارتباط با افراد واجد شرایط شکل گرفت.

وی افزود: می‌توان «جان‌فدا» را نمادی از بعثت ملت ایران پس از اتفاقات سال گذشته دانست. مهم‌ترین سؤال ما این است که چگونه می‌توان از ظرفیت اعلام حضور و آمادگی مردم ایران برای حل مسائل کشور بیشترین بهره را گرفت. همه معترف هستند که هرچه یک ملت آماده‌تر باشد، تهدید از سر آن ملت دورتر خواهد بود.

زارع ادامه داد: اگر بخواهیم شاخصی اساسی برای دور بودن تهدید و جنگ از سر این ملت و سرزمین در نظر بگیریم، یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها آمادگی مردم است. پس از دریافت اطلاعات تکمیلی از هموطنانی که در پویش «جان‌فدا» شرکت کرده بودند، شناخت ما نسبت به این ظرفیت بیشتر شد و به تبع آن، مسئولیت ما نیز سنگین‌تر شده است.

پویش ۳۱ میلیون نفر جان‌فدای ایران

سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدای ایران با تشریح بخشی از آمار‌های این پویش گفت: در مرحله نخست، به دلیل آنکه اطلاعات تکمیلی هنوز دریافت نشده بود، آمار و اطلاعات را بر اساس یک نظرسنجی قابل تعمیم در اختیار رسانه‌ها قرار دادیم، اما امروز با دریافت اطلاعات تکمیلی، شناخت دقیق‌تری از جامعه مشارکت‌کنندگان داریم.

وی افزود: در مجموع ۳۱ میلیون نفر در پویش «جان‌فدای ایران» مشارکت کردند که ۳۲ درصد آنان بانوان و ۶۸ درصد آقایان بودند. این جمعیت، ترکیبی به‌شدت جوان داشت و بیش از ۶۰ درصد هموطنانی که در این پویش شرکت کردند، زیر ۴۶ سال سن داشتند؛ ترکیبی جوان که نشان‌دهنده آمادگی جوانان کشور برای رقم زدن اتفاقات بی‌بدیل است. زارع درباره حوزه‌های مورد علاقه مشارکت‌کنندگان برای فعالیت داوطلبانه نیز اظهار کرد: از شرکت‌کنندگان پرسیده شد اگر قرار باشد برای رقم زدن یک اتفاق یا انجام عملیاتی در کشور مشارکت کنند، به کدام حوزه علاقه‌مند هستند. بر اساس پاسخ‌ها، ۲۶ درصد داوطلب فعالیت‌های نظامی و امنیتی، ۲۰ درصد داوطلب حوزه امداد و نجات و کمک به آسیب‌دیدگان، ۲۰ درصد داوطلب ارائه خدمات اجتماعی، ۱۷ درصد داوطلب ارائه خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای و ۱۳ درصد داوطلب ارائه پشتیبانی‌های مالی بودند و پنج درصد نیز حوزه‌های متفرقه را انتخاب کردند.

وی تصریح کرد: هر یک از این حوزه‌ها متناسب با نیاز‌های امروز جنگ، دفاع و نیاز‌های کشور قابلیت سازماندهی و استفاده دارند.

سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدای ایران درباره میزان زمانی که مشارکت‌کنندگان برای فعالیت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: ۲۷ درصد اعلام کردند که حاضرند چند ساعت در هر روز برای حل مسائل وقت بگذارند، ۱۷ درصد گفتند تا سه روز در هفته آمادگی فعالیت دارند، ۱۸ درصد اعلام کردند صرفاً در روز‌های آخر هفته در خدمت اقدامات داوطلبانه خواهند بود و ۳۴ درصد نیز گفتند فقط در زمان برگزاری رویداد‌ها و هنگام بروز بحران امکان مشارکت دارند.

وی درباره پراکندگی جغرافیایی مشارکت‌کنندگان نیز اظهار کرد: تقریباً در هیچ استانی نبود که مشارکت در آن رقم نخورده باشد و از همه شهر‌ها مشارکت‌کننده داشتیم؛ البته فرصت و امکان سنجش وضعیت مشارکت در روستا‌ها فراهم نبود. زارع افزود: اگر میزان مشارکت را به نسبت جمعیت استان‌ها بررسی کنیم، تصویر متفاوتی به دست می‌آید. از نظر تعداد مشارکت‌کنندگان، استان‌های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی در شمار استان‌های پیشرو بودند، اما با لحاظ شاخص نسبت مشارکت به جمعیت، استان کهگیلویه و بویراحمد در صدر قرار گرفت و پس از آن استان‌های قم، لرستان و اردبیل قرار داشتند.

آغاز نخستین عملیات ملی

سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدای ایران در ادامه درباره نخستین عملیات ملی این پویش گفت: فارغ از شبکه‌سازی مویرگی که در ادامه اتفاق خواهد افتاد و بخشی از این جامعه در قالب گروه‌هایی در سطح محلات به فعالیت مستمر خواهند پرداخت، نخستین عملیات ملی جان‌فدا، آموزش و سازماندهی هزار گردان مقاومت ملی مردمی است.

وی افزود: عدد هزار گردان با توجه به ظرفیت فعلی آموزش انتخاب شده و اگر در ادامه ظرفیت بیشتری برای آموزش ایجاد شود، امکان افزایش این ظرفیت نیز وجود خواهد داشت. بستر به‌کارگیری آموزش‌ها نیز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

زارع ادامه داد: آموزش این گردان‌ها متناسب با نیاز‌های امروز طراحی شده است؛ چراکه جنگ‌های امروز با جنگ‌های گذشته تفاوت دارد و باید در کنار حفظ روحیه جان‌فدایی و تجربیات گذشته، متناسب با شرایط جدید نیز آموزش ببینیم. وی گفت: این آموزش‌ها در سطوح مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته طراحی و برنامه‌ریزی شده و متناسب با شرایط و میزان آمادگی مخاطبان در طول زمان ارائه خواهد شد.

پیش‌بینی آموزش‌های دفاعی، امدادی و عمومی

سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدای ایران درباره سرفصل‌های آموزشی اظهار کرد: ممکن است برخی مخاطبان بگویند آموزش آمادگی دفاعی را پیش از این گذرانده‌اند، اما موضوعاتی مانند تأمین امنیت محلی و آمادگی‌های عمومی در جنگ، رصد و دیدبانی و آموزش‌های امدادی متناسب با شرایط، از جمله محور‌های آموزشی مورد توجه خواهد بود.

وی افزود: در کنار آموزش‌های مربوط به امداد و نجات و رسیدگی به آسیب‌دیدگان که بخشی از آموزش‌های گردان‌های مقاومت ملی خواهد بود، یک عملیات ملی برای تشکیل یگان‌های مستقل امداد و نجات نیز پیش‌بینی شده که جزئیات آن در روز‌های آینده اعلام خواهد شد. زارع با بیان اینکه آموزش‌های نظامی از هفته پیش‌رو آغاز می‌شود، گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، این آموزش‌ها به‌تدریج از تهران آغاز و در سراسر کشور توسعه پیدا خواهد کرد.

آموزش‌های یک‌روزه و پودمانی

سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدای ایران ادامه داد: با توجه به اینکه مخاطبان این طرح عموم مردم و جان‌فدا‌های ایران هستند، آموزش‌ها در دو قالب طراحی شده است؛ بخشی از آموزش‌ها به صورت یک‌روزه در پایان هفته برگزار می‌شود و برای افرادی که امکان حضور یک روز کامل را ندارند نیز دوره‌های پودمانی چندساعته در چند روز هفته پیش‌بینی شده است.

وی گفت: مکان‌های مختلف و متناسب با محدوده جغرافیایی افراد برای برگزاری آموزش‌ها در نظر گرفته خواهد شد تا دسترسی آسان‌تر و کیفیت مناسب آموزش فراهم شود. هم آقایان و هم بانوان تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

زارع با اشاره به راه‌اندازی سامانه «جان‌فدا» گفت: پیرو اطلاع‌رسانی انجام‌شده، روز سه‌شنبه سامانه جان‌فدا در معرض عموم قرار گرفت و از طریق صداوسیما نیز اطلاع‌رسانی شد. تصور ما این بود که تکمیل ظرفیت تا شب زمان می‌برد، اما در اتفاقی به‌یادماندنی، ظرفیت ثبت‌نام در کمتر از ۱۰۰ دقیقه تکمیل شد.

وی افزود: در همان زمان این سؤال مطرح بود که سامانه از دسترس خارج شود یا اجازه داده شود سایر متقاضیان نیز ثبت‌نام کنند که در نهایت تصمیم بر این شد سامانه همچنان در دسترس باشد. افرادی که پس از تکمیل ظرفیت اولیه ثبت‌نام کرده‌اند، در فهرست انتظار قرار می‌گیرند و برنامه‌ریزی برای آموزش آنها به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت، چراکه هماهنگی جداگانه‌ای با نیرو‌های مسلح لازم است.

آغاز دوره‌های آموزشی از شنبه در تهران

سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدای ایران با بیان اینکه ظرفیت اولیه برای آموزش و سازماندهی بیش از هزار گردان فراهم شده است، گفت: جزئیات برنامه به هم‌میهنان اطلاع‌رسانی خواهد شد و دوره‌ها از روز شنبه در تهران آغاز می‌شود و به‌تدریج در دیگر نقاط کشور توسعه خواهد یافت. وی افزود: بخشی از آموزش‌ها در قالب دوره‌های رسمی در مراکز آموزشی نیرو‌های مسلح برگزار می‌شود و برای برخی مناطق نیز اماکن و فضا‌های آموزشی در نظر گرفته شده است. همچنین تیم‌های آموزشی همراه با تجهیزات قابل حمل برای ارائه آموزش در نقاط مختلف سازماندهی شده‌اند.

زارع در پایان با اشاره به پیش‌بینی یک گردان ویژه رسانه‌ای گفت: یک گردان نیز به صورت ویژه برای اهالی رسانه در نظر گرفته شده که آموزش و مأموریت‌های آن متناسب با نیاز‌های این حوزه خواهد بود.