مرکز مدیریت راه‌های کشور از ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۵ امروز (سه‌شنبه، ۲۴ شهریور) تا اطلاع بعدی خبر داد.

جوان آنلاین: مرکز مدیریت راه‌های کشور در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های شمالی، از ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۵ امروز (سه‌شنبه، ۲۴ شهریور) تا اطلاع بعدی خبر داد.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

همچنین ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل مکارود تا انارک، آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال حدفاصل تونل شماره ۱۲ تا تونل شماره ۱۳، حدفاصل تونل شماره ۱۶ تا شهرستانک و حدفاصل انتهای تونل البرز تا پل زنگوله، همچنین محور هراز در مسیر رفت و برگشت در محدوده‌های سه‌راهی چلاو و کلرد نیمه‌سنگین گزارش شده است.

در مقابل، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد که تردد در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال در مسیر شمال به جنوب، پیش از اعمال محدودیت، روان گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، محور‌های شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی سایر محور‌های کشور

مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده‌های محمدیه، پایانه شهید کلانتری، استاندارد و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک خبر داد.

همچنین ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین در حدفاصل شهرک خاتم تا پل فردیس و حدفاصل گلشهر تا گلدشت سنگین گزارش شده است.