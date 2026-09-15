پنج درصد از تولید ناخالص داخلی جهان به خطر افتاد

جوان آنلاین: در سناریویی حتی وخیمتر، فروپاشی کامل همکاریهای چندجانبه و جایگزینی سازمان تجارت جهانی با شبکهای بیساختار از توافقنامههای دوجانبه تجارت آزاد، باعث کاهش ۶.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان و افت ۲۶.۹ درصدی صادرات جهانی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در مقابل، این گزارش نشان میدهد که تقویت همکاریهای تجاری چندجانبه میتواند تولید جهانی را ۲.۹ درصد افزایش و صادرات جهانی را ۱۷.۹ درصد گسترش دهد.
نگوزی اوکونجو-ایوالا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، تاکید کرد که تجارت جهانی با شدیدترین دوره اختلال در ۸۰ سال گذشته روبروست، زیرا قوانین مبتنی بر عدم تبعیض تحت فشار فزایندهای قرار گرفتهاند.
اوکونجو-ایوالا خاطرنشان کرد که حدود ۷۲ درصد از تجارت جهانی کالا همچنان بر اساس شرایط تعرفهای «کشور دوست بهرهمند» انجام میشود؛ رقمی که نسبت به حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
این گزارش تاکید میکند که پیوستن به نظام تجارت چندجانبه به گسترش ۱۴۰ درصدی تجارت میان اعضا از سال ۱۹۹۵ تاکنون کمک کرده و باعث رشد اقتصادی سریعتر در اقتصادهای کمدرآمد و با درآمد متوسط شده است.
با این حال، منافع حاصله بهطور نابرابر توزیع شده است؛ بهطوری که کشورهای کمتر توسعهیافته سهمی کمتر از یک درصد در تجارت جهانی دارند و هزینههای تجاری آنها در بخشهای تولید و خدمات، ۵۰ درصد بیشتر از هزینههای مشابه در اقتصادهای پردرآمد است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، در چشمانداز پیشرو، این گزارش پیشبینی میکند که هوش مصنوعی میتواند تا سال ۲۰۴۰، تجارت جهانی را ۴۰ درصد افزایش دهد و طی ۱۵ سال آینده، بیش از ۱۳ درصد به تولید ناخالص داخلی جهان بیفزاید؛ امری که بهویژه باعث رشد خدمات قابلارائه از طریق ابزارهای دیجیتال خواهد شد.