کد خبر: 1379631
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۵
اقتصاد » اخبار کلی

پنج درصد از تولید ناخالص داخلی جهان به خطر افتاد

5 سازمان تجارت جهانی (WTO) روز سه‌شنبه هشدار داد که چندپارگی ژئوپلیتیک نظام تجارت جهانی و تقسیم آن به بلوک‌های هم‌سو، می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهان را ۵.۱ درصد و صادرات جهانی را ۱۸.۶ درصد کاهش دهد.

جوان آنلاین: در سناریویی حتی وخیم‌تر، فروپاشی کامل همکاری‌های چندجانبه و جایگزینی سازمان تجارت جهانی با شبکه‌ای بی‌ساختار از توافق‌نامه‌های دوجانبه تجارت آزاد، باعث کاهش ۶.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان و افت ۲۶.۹ درصدی صادرات جهانی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در مقابل، این گزارش نشان می‌دهد که تقویت همکاری‌های تجاری چندجانبه می‌تواند تولید جهانی را ۲.۹ درصد افزایش و صادرات جهانی را ۱۷.۹ درصد گسترش دهد.

نگوزی اوکونجو-ایوالا، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، تاکید کرد که تجارت جهانی با شدیدترین دوره اختلال در ۸۰ سال گذشته روبروست، زیرا قوانین مبتنی بر عدم تبعیض تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند.

اوکونجو-ایوالا خاطرنشان کرد که حدود ۷۲ درصد از تجارت جهانی کالا همچنان بر اساس شرایط تعرفه‌ای «کشور دوست بهره‌مند» انجام می‌شود؛ رقمی که نسبت به حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.

این گزارش تاکید می‌کند که پیوستن به نظام تجارت چندجانبه به گسترش ۱۴۰ درصدی تجارت میان اعضا از سال ۱۹۹۵ تاکنون کمک کرده و باعث رشد اقتصادی سریع‌تر در اقتصاد‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط شده است.

با این حال، منافع حاصله به‌طور نابرابر توزیع شده است؛ به‌طوری که کشور‌های کمتر توسعه‌یافته سهمی کمتر از یک درصد در تجارت جهانی دارند و هزینه‌های تجاری آنها در بخش‌های تولید و خدمات، ۵۰ درصد بیشتر از هزینه‌های مشابه در اقتصاد‌های پردرآمد است.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، در چشم‌انداز پیش‌رو، این گزارش پیش‌بینی می‌کند که هوش مصنوعی می‌تواند تا سال ۲۰۴۰، تجارت جهانی را ۴۰ درصد افزایش دهد و طی ۱۵ سال آینده، بیش از ۱۳ درصد به تولید ناخالص داخلی جهان بیفزاید؛ امری که به‌ویژه باعث رشد خدمات قابل‌ارائه از طریق ابزار‌های دیجیتال خواهد شد.

برچسب ها: نظام تجارت جهانی ، تولید ناخالص ، صادرات جهانی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

بدون شرح

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

شیطان ماهی

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

صلح با قلم موشک

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

مظلوم‌تر از بهشتی‌

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

بیش از ۲۰۰ منشأ فساد را شناسایی کرده‌ایم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار