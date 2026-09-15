وزیر نفت با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته‌شده برای تامین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد سال، از پیش‌بینی حدود ۳.۵ میلیارد لیتر ظرفیت ذخیره‌سازی گازوئیل تا ابتدای آبان‌ماه خبر داد.

جوان آنلاین: محسن پاک‌نژاد- وزیر نفت-با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تامین سوخت نیروگاه‌ها، گفت: برای پالایشگاه‌ها ذخایر مناسبی از سوخت مایع، به‌ویژه گازوئیل، پیش‌بینی کرده‌ایم تا بتوانیم سوخت مورد نیاز را تامین کنیم به طوریکه تا ابتدای آبان‌ماه، حدود سه‌ونیم میلیارد لیتر ظرفیت ذخیره‌سازی در حوزه گازوئیل داریم.

به گزارش ایسنا، پاک‌نژاد ادامه داد: برای تامین نفت‌کوره مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز ظرفیت‌های بسیار مناسبی دیده شده است، البته سازوکار لجستیک و چگونگی ارسال این حجم از سوخت مایع به نیروگاه‌ها، خود یکی از کار‌های نسبتاً دشوار است که با همکاری ناوگان حمل‌ونقل، این امکان فراهم خواهد شد.

وزیر نفت افزود: ان‌شاءالله سوخت مناسبی را در نیروگاه‌ها ذخیره‌سازی خواهیم کرد و همزمان با کاهش میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، امکان افزایش مصرف سوخت مایع نیز وجود خواهد داشت تا مردم عزیزمان با خاموشی در حوزه برق مواجه نشوند.