آمادگی ۳۷۰۰ اتوبوس تهران برای استقبال از مهر

جوان آنلاین: سلیم جوهری با تشریح برنامههای شرکت واحد برای روزهای ابتدایی سال تحصیلی گفت: ستاد استقبال از مهر همهساله در شرکت واحد تشکیل میشود و امسال نیز برنامههای این ستاد در هشت محور اصلی تدوین شده است تا خدماترسانی مطلوب به شهروندان انجام شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۷۰۰ دستگاه اتوبوس بهطور میانگین در شهر تهران فعال است، افزود: بخشی از ناوگان بهصورت روزانه برای انجام تعمیرات از خطوط خارج میشود، اما با همین ظرفیت موجود، آمادگی لازم برای روزهای پرتردد مهرماه فراهم شده است.
معاون بهرهبرداری شرکت واحد، آمادگی فنی ناوگان، وضعیت ظاهری، نظافت و آراستگی اتوبوسها، آمادگی پایانهها و ایستگاهها و همچنین موضوعات امدادی و پشتیبانی را از محورهای برنامه استقبال از مهر عنوان کرد.
جوهری همچنین از ساماندهی بصری اتوبوسها و اجرای رنگبندی خطوط خبر داد و گفت: دستورالعمل استفاده از استیکرهای رنگی برای خطوط تندرو و فیدر به مناطق ابلاغ شده است تا علاوه بر ایجاد نظم و آراستگی بیشتر، تشخیص خطوط برای شهروندان آسانتر شود.
وی درباره توسعه ناوگان نیز اظهار کرد: بخشی از اتوبوسهای خریداریشده، از جمله اتوبوسهای دوکابین و برقی، در انتظار ورود به کشور هستند و تلاش میشود پس از ورود، در خطوط شهر تهران به کار گرفته شوند.
معاون بهرهبرداری شرکت واحد از شهروندان خواست در روزهای ابتدایی سال تحصیلی، مسیرهای مورد استفاده خود را از قبل شناسایی و در صورت امکان از ترکیب مترو و اتوبوس استفاده کنند و سفرهای غیرضروری خود را مدیریت کنند تا ظرفیت حملونقل عمومی بیشتر در اختیار دانشآموزان و دانشجویان قرار گیرد.
جوهری همچنین از موتورسیکلتسواران و خودروهای سواری خواست از تردد غیرمجاز در خطوط ویژه اتوبوسرانی خودداری کنند تا اتوبوسها بتوانند در روزهای پرتردد مهرماه خدمات سریعتر و منظمتری ارائه دهند.
وی در پایان، سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران را مسیر ارتباطی شهروندان برای ثبت انتقادها، پیشنهادها و مشکلات مربوط به خدمات اتوبوسرانی عنوان کرد و گفت: پیامهای شهروندان از طریق این سامانه دریافت و پیگیری میشود.