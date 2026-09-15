اجرای طرح معاینه فنی خودروهای برقی در تهران

جوان آنلاین: مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به سیاست‌های مدیریت شهری تهران در زمینه توسعه حمل‌ونقل پاک اظهار کرد: پایتخت بیش از هر زمان دیگری نیازمند راهکارهای پایدار برای مقابله با دو چالش آلودگی هوا و مصرف بی‌رویه سوخت‌های فسیلی است و مدیریت شهری تهران، توسعه حمل‌ونقل پاک و نوسازی ناوگان مبتنی بر خودروهای برقی را یک ضرورت زیستی و ملی می‌داند.

به گزارش ایرنا، محمدمهدی رضازاده افزود: ورود اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و خودروهای شخصی برقی به چرخه حمل‌ونقل تهران می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی و حرکت به سمت شهری هوشمند و پایدار کمک کند، اما همزمان با توسعه این خودروها باید سازوکار مشخصی برای پایش سلامت فنی و ایمنی آنها نیز ایجاد شود.

رضازاده با رد تصور بی‌نیازی خودروهای برقی از معاینه فنی به دلیل نداشتن آلایندگی اگزوز، تصریح کرد: برقی بودن خودرو به معنای بی‌نیازی از معاینه فنی نیست، بلکه نوع آزمون‌ها و شاخص‌های ارزیابی این خودروها متناسب با فناوری به‌کاررفته تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: در خودروهای مجهز به موتور احتراق داخلی، بخش مهمی از فرآیند معاینه فنی بر آلایندگی اگزوز، سیستم سوخت‌رسانی و ترمزها متمرکز است، اما در خودروهای برقی و هیبریدی باید موضوعاتی همچون سلامت و پایداری باتری، ایمنی سیستم‌های ولتاژ بالا، ایمنی الکتریکی و تست عایقی، عملکرد ترمز بازیافتی، یکپارچگی سیستم مدیریت باتری و پیشگیری از حوادث ناشی از نقص سلول‌های باتری به‌صورت تخصصی ارزیابی شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران تأکید کرد: معاینه فنی تخصصی خودروهای برقی یکی از الزامات استمرار حمل‌ونقل ایمن و پاک است و بدون انجام آزمون‌های تخصصی، حتی خودرویی که از منظر زیست‌محیطی مزیت دارد، در صورت وجود نقص فنی می‌تواند به یک تهدید ایمنی تبدیل شود.

رضازاده یکی از اهداف اصلی تفاهم‌نامه با گروه صنعتی ایران‌روور را ایجاد و تجهیز خطوط تخصصی معاینه فنی خودروهای برقی و هیبریدی عنوان کرد و گفت: این خطوط باید بر پایه استانداردهای روز و بین‌المللی ایجاد شوند تا امکان تست، ارزیابی و پایش مستمر سلامت فنی و ایمنی خودروهای پاک فراهم شود.

وی افزود: با توجه به سیاست‌های مدیریت شهری برای توسعه حمل‌ونقل پاک و ورود گسترده‌تر خودروهای برقی و هیبریدی به ناوگان شهری، زیرساخت‌های نظارتی و فنی نیز باید همزمان با توسعه این خودروها ایجاد و تقویت شوند و نمی‌توان انتظار داشت هزاران خودروی برقی وارد چرخه حمل‌ونقل شهری شوند، بدون آنکه سازوکاری برای ارزیابی سلامت فنی و ایمنی آنها وجود داشته باشد.

رضازاده با اشاره به همکاری با گروه صنعتی ایران‌روور اظهار کرد: خوشحالیم که این مجموعه با درک صحیح از آینده بازار خودروهای برقی و مسئولیت اجتماعی خود در این مسیر پیش‌قدم شده است تا با همکاری مشترک، خطوط معاینه فنی مجهز و تخصصی برای تست و ارزیابی خودروهای پاک در تهران ایجاد شود.

سه محور اصلی همکاری با صنعت خودرو

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ضمن تشریح سه محور اصلی همکاری میان صنعت خودرو و مراکز معاینه فنی گفت: نخستین محور، اشتراک‌گذاری پروتکل‌های تشخیص، اطلاعات و داده‌های مرتبط با ایمنی و همچنین استانداردهای تولید و بهره‌برداری خودرو است.

وی افزود: محور دوم، تدوین مشترک استانداردهای ارزیابی و دستورالعمل‌های بازرسی و پایش عملکرد خودروهای برقی و هیبریدی است؛ چراکه تفاوت‌های فنی این خودروها با خودروهای مجهز به موتور احتراق داخلی، نیازمند فرآیندهای تخصصی در ارزیابی و بازرسی است.

رضازاده سرمایه‌گذاری و مشارکت در توسعه خطوط معاینه فنی تخصصی خودروهای پاک را سومین محور همکاری عنوان کرد و گفت: توسعه این زیرساخت نیازمند مشارکت فعال صنعت خودرو در کنار مدیریت شهری و مجموعه‌های تخصصی معاینه فنی است.

وی ادامه داد: این همکاری را باید در چارچوب یک زنجیره کامل دید؛ زنجیره‌ای که از تأمین برق و توسعه ایستگاه‌های شارژ آغاز می‌شود، با تولید و عرضه خودرو ادامه پیدا می‌کند و در نهایت باید به تضمین ایمنی، سلامت فنی و کارایی خودرو در طول دوره بهره‌برداری منتهی شود. امضای این تفاهم‌نامه نیز با هدف تقویت حلقه ایمنی و پایش این زنجیره انجام شده است.

معاینه فنی تخصصی؛ الزام قانونی یا مزیت رقابتی؟

رضازاده با تأکید بر اینکه معاینه فنی خودروهای برقی نباید صرفاً یک الزام قانونی تلقی شود، گفت: کیفیت و ایمنی خودروهای برقی از مهم‌ترین دغدغه‌های مصرف‌کنندگان است و اگر خودروهای تولید یا عرضه‌شده بتوانند با عبور از فیلترهای دقیق معاینه فنی تخصصی، گواهی سلامت دریافت کنند، این موضوع می‌تواند به یک مزیت رقابتی برای خودروسازان و عرضه‌کنندگان تبدیل شود.

وی افزود: مصرف‌کننده حق دارد اطمینان داشته باشد خودروی برقی مورد استفاده او علاوه بر عملکرد فنی مناسب، از نظر ایمنی سامانه‌های برقی، باتری و سایر اجزای حیاتی نیز در شرایط مطلوب قرار دارد.

تهران به دنبال پیشگامی در معاینه فنی خودروهای برقی

رضازاده با اشاره به سابقه تهران در حوزه معاینه فنی گفت: ایران از کشورهای پیشرو منطقه در حوزه قانون‌گذاری و ایجاد مراکز معاینه فنی است و قانون انجام آزمون معاینه فنی خودروها در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسیده است.

وی افزود: نخستین مراکز معاینه فنی در تهران در دهه ۷۰ ایجاد شدند و مرکز بیهقی نیز به عنوان یکی از مراکز شاخص و نخستین مرکز معاینه فنی در خاورمیانه شناخته می‌شود. مجموعه معاینه فنی تهران همچنین در تدوین مبانی و استانداردهای معاینه فنی کشور نقش داشته است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران تأکید کرد: همان‌طور که تهران در حوزه قانون‌گذاری، ایجاد مراکز معاینه فنی و معاینه وسایل نقلیه سوختی در منطقه پیشگام بوده است، اکنون نیز می‌تواند با همکاری صنعت خودرو، در زمینه معاینه فنی تخصصی خودروهای برقی و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی و ایمنی این خودروها در سطح منطقه پیشرو باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که با همکاری گروه صنعتی ایران‌روور و سایر مجموعه‌های مرتبط، تهران در ایجاد زیرساخت‌های معاینه فنی خودروهای برقی نیز جایگاه پیشرو خود را حفظ کند.

رضازاده با اشاره به روند آماده‌سازی زیرساخت معاینه فنی خودروهای برقی گفت: مطالعات این حوزه از سال گذشته آغاز شده و مذاکراتی با تولیدکنندگان تجهیزات تخصصی انجام گرفته است. همچنین بازدیدی از یکی از کارخانه‌های تولید تجهیزات معاینه فنی خودروهای برقی در چین انجام شده و مراحل اولیه برای راه‌اندازی این مراکز طی شده است.

وی افزود: اولویت ما ایجاد مراکز معاینه فنی خودروهای برقی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. بر اساس دستور شهردار تهران و بودجه مصوب، هدف‌گذاری شده است خطوط و مراکز معاینه فنی خودروهای برقی تا پایان سال راه‌اندازی شوند.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران همچنین با اشاره به توسعه سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقل برقی گفت: شهرداری تهران در حال ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی است و سیاست مدیریت شهری حمایت از ورود بخش خصوصی به این حوزه‌هاست.

به گفته وی، توسعه خودروهای برقی نیازمند ایجاد همزمان زیرساخت‌های فنی، خدماتی و شارژ است.

رضازاده درباره الزامات معاینه فنی خودروهای برقی نیز گفت: در این خودروها علاوه بر آزمون‌های عمومی، صحت عملکرد سامانه برقی، وضعیت و عمر باتری و میزان شارژ آن باید مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا، تدوین حدود مجاز و دستورالعمل‌های تخصصی با همکاری سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری است.

محمدرضا رمضانی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌روور با اشاره به همکاری این مجموعه با شهرداری تهران در توسعه خودروهای برقی گفت: اقدامات انجام‌شده در این حوزه به ورود حدود سه هزار خودروی برقی به چرخه خدمت‌رسانی در پایتخت منجر شده و همکاری با مدیریت شهری برای توسعه حمل‌ونقل برقی ادامه دارد.

وی درباره تفاهم‌نامه با ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اظهار کرد: طی حدود یک‌ونیم سال گذشته جلسات متعددی با این مجموعه برگزار و نقاط مشترک مناسبی برای همکاری در زمینه معاینه فنی خودروهای برقی ایجاد شده است. در این مسیر، تیم مشترکی با حضور ایران‌روور، آنی‌سرویس و ستاد معاینه فنی تشکیل شده و از ظرفیت سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و راهور نیز استفاده شده است.

رمضانی تأکید کرد: با توجه به توسعه خودروهای برقی، باید زیرساخت‌های فنی و نظارتی از جمله معاینه فنی تخصصی از هم‌اکنون ایجاد شود.