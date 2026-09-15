با ورود شاخص به کانال ۷.۵ میلیونی؛ بورس رکورد شکست

بورس تهران پس از یک روز اصلاح، در معاملات امروز (سه‌شنبه) بار دیگر به مدار صعودی بازگشت و شاخص کل با رشد بیش از ۱۲۸ هزار واحد، برای نخستین بار وارد کانال ۷.۵ میلیون واحد شد.

جوان آنلاین: بازار سرمایه در معاملات امروز (سه شنبه) بار دیگر شاهد افزایش تقاضا و حرکت صعودی شاخص‌ها بود و شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۲۸ هزار و ۷۱۱ واحدی به رقم هفت میلیون و ۵۲۱ هزار واحد رسید و رکورد جدیدی را ثبت کرد.

به گزارش ایسنا، بازگشت شاخص به مسیر صعودی پس از افت روز گذشته، نشان می‌دهد که روند صعودی بازار همچنان از قدرت قابل توجهی برخوردار است. عبور شاخص کل از مرز ۷.۵ میلیون واحد نیز در شرایطی اتفاق افتاد که ارزش معاملات خرد در سطح بالایی قرار داشت و به بیش از ۵۳ همت رسید؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر تداوم حضور نقدینگی و فعال بودن جریان معاملات در بازار باشد.

در معاملات امروز ۹۹۰ هزار و ۹۸۵ فقره معامله در بورس تهران انجام شد و نمادهای فملی، شبندر، شستا، تابان، فولاد، وبملت و وپاسار بیشترین نقش را در روند شاخص داشتند.

همزمان با رشد شاخص کل، بازار فرابورس نیز روز مثبتی را پشت سر گذاشت. شاخص کل فرابورس با افزایش ۹۶۷ واحدی به ۵۸ هزار و ۱۹۶ واحد رسید و در مجموع ۵۵۶ هزار و ۶۴۲ فقره معامله در این بازار انجام شد.

نمادهای فزر، مارون، آریا، سامان، آریان، کگهر و مپنا نیز از نمادهای اثرگذار بر شاخص فرابورس در معاملات روز سه‌شنبه بودند.

مجموعه این تحولات نشان می‌دهد بازار سرمایه پس از اصلاح یک‌روزه، فعلا توانسته مسیر صعودی خود را حفظ کند. رشد همزمان شاخص بورس و فرابورس و ثبت ارزش بیش از ۵۳ همتی معاملات خرد در بورس تهران، از تداوم تحرک در سمت تقاضا حکایت دارد؛ با این حال، قرار گرفتن شاخص در سطوح تاریخی جدید می‌تواند در ادامه بازار را نسبت به رفتار معامله‌گران و میزان پایداری جریان نقدینگی حساس‌تر کند.

به این ترتیب، بورس تهران معاملات سه‌ شنبه را با ثبت یک رکورد جدید به پایان رساند و شاخص کل با ورود به کانال ۷.۵ میلیون واحد، همچنان در مسیر صعودی خود حرکت کرد.