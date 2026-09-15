۴.۶ میلیون تن کالای اساسی در بنادر در حال ترخیص است

رئیس‌کل گمرک ایران با ارائه گزارشی از وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور گفت: حدود ۴.۶ میلیون تن کالای اساسی در بنادر موجود است که بخش قابل توجهی از آن در حال ترخیص است.

جوان آنلاین: فرود عسگری - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی - با بیان اینکه وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور امیدوارکننده است، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴.۶ میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم که تقریباً در حال ترخیص است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: حدود ۲۸ فروند کشتی با نزدیک به ۲۰۰ هزار تن کالا در اسکله‌ها در حال تخلیه هستند و ۶۰ فروند کشتی نیز با حدود ۵۰۰ هزار تن کالا در لنگرگاه قرار دارند. این آمار نشان‌دهنده وضعیت مناسب کالاهای اساسی در فرآیند ترخیص، تخلیه و موجودی گمرکی است.

عسگری که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد، ادامه داد: بیشترین میزان کالای اساسی موجود در گمرکات کشور مربوط به گمرک بندر امام خمینی(ره) با حدود ۳.۲ میلیون تن است. پس از آن گمرک امیرآباد با حدود ۵۰۰ هزار تن و گمرک نوشهر با حدود ۲۰۰ هزار تن قرار دارند. این میزان، علاوه بر کالاهای موجود در سایر بنادر کشور است.

کالاهای اساسی در مسیر سبز گمرکی قرار دارند

رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به اولویت کالاهای اساسی در فرآیند ترخیص گفت: غلات، نهاده‌های دامی، روغن، دارو، ملزومات پزشکی و تجهیزات پزشکی از اولویت بالایی در ترخیص برخوردارند و این کالاها را در مسیری تحت عنوان "مسیر سبز" قرار داده‌ایم.

وی توضیح داد: در مسیر سبز، کالا به محض اظهار توسط صاحب کالا و پس از پرداخت حقوق ورودی، اجازه بارگیری دریافت می‌کند و از بنادر و مبادی ورودی کشور ترخیص می‌شود.

عسگری افزود: حقوق ورودی این کالاها نیز با توجه به مصوبات دولت و مجلس، مشمول تخفیف‌های لازم شده است تا روند ترخیص با سرعت بیشتری انجام شود.

ترخیص ۳.۲ میلیون تن کالا در جریان جنگ ۱۲ روزه

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد گمرک در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در طول جنگ با وجود مشکلات و فشارهای ناشی از حملات دشمن و بمباران برخی گمرکات و بنادر جنوبی، از جمله قشم، بندرلنگه و شلمچه، حدود ۳.۲ میلیون تن کالا ترخیص شد.

وی علت این عملکرد را ارائه تسهیلات ویژه به تجار و بازرگانان دانست و گفت: با اخذ مصوبات لازم از مراجع ذی‌صلاح، تسهیلاتی برای تسریع در خروج کالا از بنادر فراهم کردیم.

عسگری ادامه داد: از جمله این تسهیلات، آن بود که مغایرت میان ثبت سفارش و اظهار کالا، مانع ترخیص نشود. همچنین برای جبران کمبود نقدینگی واحدها، امکان استفاده از ضمانت‌نامه فراهم شد و با اخذ مجوزهای لازم، تمدید ضمانت‌نامه‌ها نیز برای کمک به واردکنندگان انجام گرفت.

رئیس‌کل گمرک ایران افزود: این تسهیلات به‌ویژه در مورد واردکنندگان کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفت و به تسریع روند ترخیص کمک کرد.

ارائه خدمات ۲۴ ساعته گمرکی در بنادر شمالی

عسگری با اشاره به فعالیت گمرکات شمال کشور گفت: گمرک امیرآباد اکنون یکی از گمرکات فعال شمال کشور محسوب می‌شود و از نظر ظرفیت کالاهای اساسی پس از گمرک بندر امام خمینی(ره) در جایگاه دوم قرار دارد.

وی افزود: همکاران گمرک امیرآباد به صورت ۲۴ ساعته در حال ارائه خدمات هستند و تلاش می‌کنیم خدمات گمرکی را در سایر بنادر شمالی از جمله انزلی، نوشهر، نکا و فریدون‌کنار نیز توسعه دهیم.

رئیس‌کل گمرک ایران تأکید کرد: هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت بنادر شمالی به عنوان بنادر جایگزین، روند ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام شود.

سرعت ترخیص به معنای حذف نظارت نیست

عسگری در پاسخ به اینکه آیا افزایش سرعت ترخیص ممکن است به قیمت کاهش کیفیت نظارت و ورود کالاهای غیراستاندارد یا قاچاق تمام شود؟ گفت: در گمرک اصل بر اعمال مدیریت ریسک است و همه کالاها در مسیر سبز قرار نمی‌گیرند.

وی توضیح داد: کالاهایی که واردکننده آن‌ها سابقه طولانی فعالیت دارد و مرتکب تخلفات گمرکی نشده است، همچنین کالاهای اساسی مشخصی مانند غلات و روغن، با توجه به اعتبار واردکننده و نوع کالا می‌توانند در مسیر سبز قرار گیرند.

رئیس‌کل گمرک ایران تأکید کرد: در فرآیند ترخیص، هیچ‌گاه از دریافت مجوزهای قانونی غفلت نمی‌کنیم و این مجوزها باید حتماً اخذ شود.

وی افزود: برای نمونه در ترخیص گندم، مجوزهای بهداشت، قرنطینه، دامپزشکی و استاندارد باید دریافت شود. با این حال، در فرآیند گمرکی، برخی مراحل کارشناسی و ارزیابی حذف شده است تا کالا بدون توقف‌های غیرضروری ترخیص شود.

عسگری ادامه داد: حذف برخی مراحل کارشناسی و ارزیابی به معنای حذف مجوزهای قانونی نیست. مردم می‌توانند اطمینان داشته باشند که برای کالاهایی مانند گندم، روغن و سایر کالاهای نیازمند مجوز، مجوزهای قانونی لازم دریافت می‌شود.

تلاش برای دائمی‌کردن تسهیلات ترخیص

معاون وزیر اقتصاد گفت: دستگاه‌های متولی صدور مجوز نیز همکاری مناسبی داشته‌اند و همان‌طور که در دوره جنگ توانستیم روند ترخیص کالاها را تسریع کنیم، اکنون در تلاش هستیم این تسهیلات را به صورت دائمی اجرا کنیم.

وی افزود: لایحه مربوط به دائمی‌کردن برخی بندها و تسهیلاتی که در زمان جنگ به تسریع ترخیص کالا کمک کرد، به دولت ارائه شده است تا این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند.