وزش باد شدید در برخی نقاط تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد نسبتا شدید تا شدید در پاره‌ای نقاط گاهی همراه با گرد و خاک در نیمه جنوبی و غربی استان خبر داد.

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، همچنین در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید تا شدید، در پاره‌ای نقاط گاهی همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۵ شهریور) صاف و وزش باد گاهی افزایش سرعت باد با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد و طی ‌پنجشنبه (۲۶ شهریور) صاف و وزش باد گاهی افزایش سرعت وزش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.