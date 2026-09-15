بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درآستانه دویستمین شب حضور مردم

جوان آنلاین: دویستمین شب تجمعات مردمی، نقطه عطفی تاریخی در بازنمایی اراده ملی، اتحاد مقدس و عزم راسخ ملت ایران برای صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت کشور است؛ پدیدهای خارق العاده در استمرار حضور عالمانه و عاشقانه مردم که در گذر دویست شب، از واکنش مقطعی و متأثر از شرایط بحران، به حافظه جمعی ملی واجد تداوم و استمرار تبدیل شده است.
به گزارش مهر، متن بیانیه بدین شرح است:
«وَکَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَکَانُوا ۗ وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ»(آلعمران، ۱۴۶) اکنون که در آستانه دویستمین شب از سلسله تجمعات شبانه مردمی قرار داریم ؛ شایسته است این رخداد ممتد و بی نظیر اجتماعی، فراتر از یک واکنش مقطعی و در چارچوب یک تجربه تاریخی ـ اجتماعی مورد واکاوی ابعاد و خوانش اضلاع و تبیین آثار و پیامدها و برکات اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، امنیتی و راهبردی قرار گیرد؛ تجربهای که طی آن، حضور مستمر مردم، از یک کنش اولیه در برابر تهدید، به پدیدهای واجد معنا و کارکردهای عمیق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و راهبردی تبدیل شده است. دالّ مرکزی این تجربه ملی را میتوان در بازآفرینی همبستگی ملی و تبدیل تهدید به سرمایه اجتماعی و قدرت ملی جستوجو کرد؛ پدیدهای که نشان داد جامعه ایرانی در مواجهه با تهدید موجودیتی، ظرفیت آن را دارد که از وضعیت واکنشی عبور کرده و به کنشگری فعال، منسجم و اثرگذار تبدیل شود. از این منظر، اجتماعات دویستشبه را میتوان رستاخیز مستمر اتحاد مقدس اجتماعی ایرانیان دانست؛ روایتی از ملتی که در متن بحران، بار دیگر خود را بازشناخت و قدرت خویش را در «با هم بودن» به نمایش گذاشت. دویست شب، فقط شمارش شبها نیست؛ دویستبار تجدید عهد با ایستادگی است. ملتی که در امتداد تهدید، وهن نپذیرفت؛ زیر فشار، از پا ننشست؛ و در برابر اراده دشمن، سر فرود نیاورد. این حضور ممتد، روایت ملتی است که از دل بحران، قدرت ساخت و از متن تهدید، همبستگی آفرید؛ ملتی که نشان داد میتوان شبهای سخت را پشت سر گذاشت، بیآنکه چراغ اراده ملی خاموش شود.در شرح این پدیدار استوار سخنها باید گفت: اول – از شهادت امام مجاهد تا بعثت ملی ایرانیان ؛ پیوند امت و امام و تجدید بیعت تاریخی با رهبر معظم انقلاب: اجتماعات دویستشبه ایرانیان، بی شک شایسته تعبیر معرفتی «بعثت مردم» است که بر لسان امام شهید جاری شد و البته مبدأ و منشا و محرک این بعثت مردمی و ریشه عمیق این حرکت را باید در واقعه عمیقاً هویتی، عاطفی و هویتی تاریخ معاصر یعنی شهادت «امام شهید» و بعثت خون و پیوند عریق و دیرپای امت با امام و رهبر خود جستوجو کرد، چراکه شهادت امام خامنهای ( رضوان الله تعالی علیه)، برای جامعهای که طی دههها هویت سیاسی و تاریخی خود را با مفهوم ولایت و اندیشه های راقی و مترقی امام و رهبری گره زده است مواجههای جدید با مسئله استمرار و پاسداشت اندیشه و راه و آرمان آن امام شهید عزیز است و درست در همین نقطه است که عاطفه سوگ ملی در یک حرکت معرفتی، به اراده حضور تبدیل شد و سوگ جمعی به کنش تاریخی بدل گشت و مردم با حضور مستمر خود نشان میدهند که نسبت آنان با امام، پیوندی پویا، مانا، زایا، پایا ، زنده، اجتماعی، هویتی، تمدنی و تاریخی است که در لحظه بحران میتواند به نیرویی برای بازتولید انسجام ملی و عاملیت جمعی تبدیل شود. از همین منظر، اجتماعات با شکوه و بی بدیل مردم را باید در امتداد «بیعت» با رهبر جدید انقلاب نیز فهم کرد؛ بیعتی که در استمرار حضور، صیانت از مسیر امام شهید، پشتیبانی از جبهه دفاع و تأکید بر تداوم راه مقاومت صورت عینی یافته است و مردم طی این مدت، با حضور مکرر و داوطلبانه خود، رابطه امت و امام را از سطح عاطفه و گرایش به سطح اندیشه و بینش و ارزش و کنش اجتماعی ارتقا دادهاند؛ بنابراین، این اجتماعات را میتوان صورت انضمامیِ بیعتی قلبی و عملی دانست که در آن، امت با حضور خود بر استمرار خط رهبری، صیانت از استقلال و تمامیت ایران و وفاداری به آرمانهایی که امام مجاهد شهید بر مدار آنها ایستاد، تأکید میکند و بدینترتیب، «پیوند امت و امام» از یک رابطه تاریخی به مناسبات زنده و بازتولیدشونده اجتماعی تبدیل میشود. در این چارچوب، یاد امام راحل، امام مجاهد شهید و شهیدان، بخشی از سازوکار تولید معنا و ریشه های معرفتی استمرار کنش جمعی است؛ زیرا جامعه از طریق یادآوری شهیدان، گذشته را به اکنون و اکنون را به افق آینده پیوند میزند و شهادت را از واقعه پایانیافته به سرمایهای برای استمرار آرمان و کنش اجتماعی تبدیل میکند، بهگونهای که هر اجتماع شبانه، در سطحی نمادین، بازخوانی دوباره میثاق دینی و عهد تاریخی با امام، شهیدان، رهبر انقلاب و آرمان دفاع از ایران اسلامی است و از همین رهگذر، حافظه شهیدان به حافظه زنده جامعه و یاد آنان به یکی از منابع معنابخش پایداری اجتماعی تبدیل میشود. دوم- دویست شب حضور؛ تکوین و تدوین رخداد اجتماعی بی نظیر: دویستمین شب تجمعات مردمی، نقطه عطفی تاریخی در بازنمایی اراده ملی، اتحاد مقدس و عزم راسخ ملت ایران برای صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت کشور است؛ پدیدهای خارق العاده در استمرار حضور عالمانه و عاشقانه مردم که در گذر دویست شب، از واکنش مقطعی و متأثر از شرایط بحران، به حافظه جمعی ملی واجد تداوم و استمرار تبدیل شده است. در تحلیل رخدادهای اجتماعی، استمرار رفتار جمعی، خود واجد معناست، زیرا نشان میدهد آن واقعه توانسته است در طول زمان، انگیزه، معنا و شبکه اجتماعی لازم برای بازتولید خود را حفظ کند و تعمیق یابد. آنچه در نخستین شب میتوانست واکنشی طبیعی به احساس نیاز و حضور در صحنه باشد، در دویستمین شب به تجربهای تثبیتشده در زیست اجتماعی جامعه ایرانی تبدیل شده است. این استمرار، بهویژه در شرایطی که مردم با فراز و نشیبهای متعدد، فشارهای اقتصادی و فضای فزاینده تهدید مواجه بودهاند، از ظرفیت عظیم مردم برای بازتولید اراده عمومی آنها حکایت دارد. از این منظر، با نگاه مردم شناختی ،اجتماعات دویستشبه را باید فراتر از تجمع مناسبتی و بهمثابه فرارویدادی با ابعاد فرهنگی، سیاسی و راهبردی مورد توجه قرار داد؛ پدیدهای که مهمترین ویژگی آن، تبدیل این تجربه مشترک خیابانی به بخشی از حافظه جمعی بلندمدت جامعه است. سوم - بازآفرینی همبستگی ملی؛ ایران بهمثابه امر مشترک و فراگیر: یکی از برجستهترین وجوه اجتماعات شبانه، بازگشت « عشق به ایران» به متن حیات تودگانی و همگانی است. در شرایطی که دشمنان میکوشند با بهرهگیری از گسلهای اجتماعی و فرهنگی، انسجام داخلی کشور را تضعیف کنند، حضور مردم نشان داده است که احساس تعلق به سرزمین و سرنوشت مشترک، ظرفیتی فراتر از مرزبندیهای متعارف دارد. این تجربه بار دیگر آشکار ساخته است که وحدت ملی الزاماً به معنای یکسانی دیدگاهها و حذف تفاوتها نیست؛ بلکه توانایی جامعه برای قرارگرفتن تفاوتها در کنار یکدیگر، حول امر مشترکی به نام ایران اسلامی و در دفاع از استقلال و تمامیت کشور است. دفاع از میهن و مقابله با تعرض خارجی، میتواند زمینهای برای برجستهشدن نقاط اشتراک و تقویت همبستگی میان طیفهای مختلف اجتماعی فراهم آورد. وحدت ملی، هنگامی به سرمایهای پایدار تبدیل میشود که تفاوتها را به رسمیت بشناسد و بر نقاط اشتراک و منافع بنیادین ملت تکیه کند. ازاینرو، صیانت از همبستگی شکلگرفته در این اجتماعات، مستلزم توجه به مطالبات مشروع مردم و تقویت اعتماد عمومی است. ایرانِ متحد، ایرانی است که در آن، دفاع از میهن ، نقطه اشتراک آحاد ملت باست و همه ظرفیتهای اجتماعی در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور به کار گرفته شود. چهارم - تبدیل اضطراب و تهدید به عاملیت اجتماعی؛ از هراس فردی تا تابآوری جمعی: یکی از آثار کمتر دیدهشده بحرانهای نظامی و امنیتی، ایجاد احساس اضطراب، ناامنی، بیقدرتی و فقدان کنترل در میان شهروندان است. تجربه تهدید، اگر صرفاً در سطح فردی باقی بماند، میتواند به انزوا و فرسایش روانی منجر شود؛ اما هنگامی که این تجربه به کنش جمعی پیوند میخورد، امکان تبدیل ترس به اراده، اضطراب به مشارکت و احساس ناتوانی به عاملیت اجتماعی فراهم میشود. اجتماعات شبانه از این منظر، فرصتی برای تجربه دوباره قدرت جمعی و احساس همسرنوشتیاند. فرد در میدان، دیگری را در کنار خود میبیند و درمییابد که سرنوشتش با سرنوشت دیگران پیوند دارد. چنین تجربهای میتواند بخشی از فشار ناشی از بحران را در شبکهای از ارتباطات انسانی توزیع کرده و به جای احساس تنهایی و بیپناهی، احساس تعلق، امید و توان ایستادگی ایجاد کند. از این منظر، یکی از مهمترین برکات اجتماعات دویستشبه، تبدیل بخشی از اضطراب ناشی از تهدید نظامی به اراده اجتماعی و تقویت تابآوری درونی جامعه است؛ ظرفیتی که در شرایط دشوار، میتواند زمینهساز حفظ آرامش، مسئولیتپذیری و استمرار حیات اجتماعی باشد. پنجم - بازتولید سرمایه اجتماعی؛ تبدیل همحضوری مردم به ذخیره راهبردی جامعه: سرمایه اجتماعی در بزنگاههای تاریخی، در تجربههای مشترک، اعتماد متقابل، ارتباطات انسانی و کنش جمعی ساخته و تقویت میشود. اجتماعات شبانه برای بخشی از جامعه، فرصتی برای تجربه دوباره «ایثار» و «با هم بودن» فراهم آوردهاند؛ تجربهای که در شرایط عادی و در میان شکافهای متعدد اجتماعی، سیاسی و نسلی، همواره به آسانی دسترسپذیر نیست. اهمیت این موضوع در آن است که سرمایه واقعی این شبها در پیوندهایی نهفته است که در جریان این تجربه جمعی شکل گرفته یا استحکام یافتهاند. این پیوندها میتوانند زمینهساز مواسات ، تقویت اعتماد متقابل، افزایش احساس تعلق و بازسازی بخشی از سرمایه اجتماعی جامعه باشند. با این حال، تبدیل این سرمایه به پشتوانهای پایدار برای آینده کشور، مستلزم آن است که همبستگی شکلگرفته در میدانها به عرصههای دیگر زندگی اجتماعی نیز تسری یابد و به مشارکت مؤثر، اعتماد عمومی، مسئولیتپذیری متقابل و حل مسائل واقعی مردم پیوند بخورد. ششم - حضور خانوادهها و همنشینی نسلها؛ تکوین نقش تربیتی میادین و بازتولید هویت ملی: از ویژگیهای مهم اجتماعات شبانه، حضور طیفهای مختلف سنی و خانوادگی در کنار یکدیگر است. هنگامی که کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان و مردان در یک فضای عمومی و در یک تجربه مشترک حضور مییابند، مفاهیمی چون عشق، وطن، امنیت، امت واحده ، مسئولیت اجتماعی و همبستگی، از سطح مفاهیم انتزاعی و تجریدی به تجربه زیست انضمامی منتقل میشوند. این همنشینی نسلی، از منظر فرهنگی واجد اهمیت راهبردی است؛ زیرا حافظه جمعی ملتها تنها از طریق کتاب و رسانه ساخته نمیشود، بلکه در مناسک، میدانها،تعظیم شعائر، اذکار ایام الله، تجربههای مشترک تاریخی و روایتهای هویتی شکل میگیرد که نسلها به یکدیگر منتقل میکنند. اجتماعات شبانه میتوانند بخشی از حافظه تاریخی نسل جدید از این دوره پرمخاطره را صورتبندی کنند و تجربه مقاومت اجتماعی و احساس تعلق ملی را به نسلهای آینده انتقال دهند. ازاینرو، حضور خانوادهها و نسلهای مختلف را باید یکی از جلوههای فرهنگی و هویتی این پدیده دانست؛ جلوهای که میتواند پیوند میان خاطره تاریخی، تجربه امروز و مسئولیت نسلهای آینده در قبال ایران را تقویت کند. هفتم - بازپسگیری فضای عمومی؛ خیابان بهمثابه عرصه حیات اجتماعی و پدافند شناختی: جنگ شناختی تنها در پی تخریب نگرشها و تغییر باورها نیست؛ یکی از اهداف آن، ایجاد احساس انزوا، بیپناهی، گسست و بیمعنایی در جامعه است. هنگامی که عملیات روانی تلاش میکند تصویری از جامعهای ازهمگسیخته، مردمی هراسان و فضای عمومی خالی از حضور اجتماعی ارائه کند، حضور مستمر مردم در میدانها و محلات، خود به یک پیام اجتماعی تبدیل میشود. از این منظر، خیابان در این دویست شب، برای بخشی از جامعه از یک مسیر عبوری به کانونی برای بازتولید حیات اجتماعی تبدیل شده است. حضور مردم در فضای عمومی، بهویژه در شرایط تهدید، نشان میدهد که زندگی اجتماعی متوقف نشده و جامعه تسلیم انفعال نگردیده است. این حضور مستمر، در کنار دیگر مؤلفههای دفاع شناختی و رسانهای، میتواند ادراک عمومی از توان و ظرفیت جامعه را تقویت کند و در برابر روایتهای ناامیدکننده و تصویرسازیهای مغرضانه دشمن، نقشآفرین باشد. بدینترتیب، اجتماعات شبانه را میتوان یکی از جلوههای مقاومت اجتماعی در برابر تلاش برای القای انفعال، گسست و بیثباتی دانست. هشتم - تولید اقتدار از متن جامعه؛ تبدیل تابآوری اجتماعی به مؤلفه قدرت ملی: در جهان امروز، قدرت ملی تنها در تعداد تجهیزات، ظرفیت اقتصادی یا توان نظامی خلاصه نمیشود؛ اراده اجتماعی و توان جامعه برای تحمل فشار بدون فروپاشی نیز از ارکان اساسی قدرت به شمار میروند. جامعهای که در برابر فشار خارجی بتواند انسجام، هویت و کنش جمعی خود را حفظ کند، بخشی از ظرفیت بازدارندگی خود را از درون سرمایه اجتماعی تولید میکند. از این منظر، اجتماعات دویستشبه واجد پیامی راهبردیاند: فشار خارجی لزوماً به فرسایش اراده ملی منجر نمیشود؛ بلکه در شرایطی میتواند منابع پنهان همبستگی، هویت مشترک و ظرفیت تحمل بحران را فعال سازد. چنین ظرفیتی در محاسبات دشمن اهمیت دارد؛ زیرا هرگونه ارزیابی از توان و پایداری ایران که صرفاً بر هزینههای نظامی، فشار اقتصادی یا محدودیتهای مادی استوار باشد و عامل اجتماعی و ظرفیت تابآوری مردم را نادیده بگیرد، با خطر خطای محاسباتی مواجه خواهد شد. در این چارچوب، استمرار اجتماعات مردمی را میتوان یکی از جلوههای قدرت اجتماعی کشور دانست؛ قدرتی که در پیوند با توان دفاعی، انسجام سیاسی، کارآمدی حکمرانی و اعتماد عمومی، به تقویت امنیت ملی و پایداری کشور در برابر تهدیدها کمک میکند. نهم- امنیت ملی و بازدارندگی اجتماعی؛ پیامدهای داخلی و منطقهای اجتماعات: در شرایط حساس امروز ایران و منطقه، امنیت ملی، انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی، همبستگی ملی، هوشیاری در برابر تهدیدات شناختی و برخورداری از اراده جمعی برای صیانت از منافع کشور، از ارکان بنیادین امنیت پایدار به شمار میروند. ایران اسلامی بهرهبرداری کنند. یک ملت، یک پرچم، یک راه؛ تا پای جان برای ایران اسلامی. از این منظر، اجتماعات مستمر مردمی را باید جلوهای از ظرفیت اجتماعی ایران در پشتیبانی از امنیت ملی و تقویت بازدارندگی اجتماعی دانست؛ ظرفیتی که با کاهش زمینههای بهرهبرداری دشمن از شکافها و اختلافات داخلی، محاسبات خصمانه را با دشواری مواجه میسازد و پیام روشنی از ثبات، هوشیاری و انسجام جامعه ایرانی به محیط پیرامونی و بازیگران منطقهای و بینالمللی مخابره میکند. در معادلات پیچیده منطقهای، توانایی کشورها در حفظ انسجام داخلی، مدیریت بحرانها و تبدیل سرمایه اجتماعی به پشتوانه تصمیمگیریهای راهبردی، اهمیتی تعیینکننده دارد. استمرار حضور مردم ایران، افزون بر کارکردهای داخلی، حامل این پیام است که امنیت و استقلال ایران، موضوعی فراتر از محاسبات روزمره سیاسی است و ریشه در اراده و هویت تاریخی ملتی دارد که در لحظات سرنوشتساز، نسبت به حفظ کیان کشور خود احساس مسئولیت میکند. البته امنیت پایدار، تنها با حضور اجتماعی تحقق نمییابد؛ بلکه نیازمند همافزایی میان اقتدار دفاعی، انسجام ملی، اعتماد عمومی، کارآمدی نهادی و پاسخگویی مسئولانه است. ازاینرو، سرمایه اجتماعی شکلگرفته در این اجتماعات، هنگامی میتواند به پشتوانهای ماندگار برای ارتقای کارآمدی حکمرانی و افزایش امنیت ملی تبدیل شود که با تقویت اعتماد متقابل و رفع زمینههای احتمالی نارضایتی و شکاف اجتماعی همراه گردد. دهم - استمرار بهمثابه پیام راهبردی؛ مقابله با فرسایش اجتماعی: در بسیاری از راهبردهای فشار، یکی از فروض اصلی آن است که استمرار بحران، جامعه را به نقطه خستگی، بیتفاوتی و گسست میرساند. بر این اساس، طولانیشدن فشار میتواند به فرسایش تدریجی اراده و کاهش توان کنش جمعی منجر شود. اما استمرار دویستشبه اجتماعات، دستکم در بخشهایی از جامعه، روایتی متفاوت را به نمایش گذاشته است: اینکه گذشت زمان الزاماً به معنای فروپاشی ظرفیت حضور و کنش اجتماعی نیست. هر شب استمرار، در این معنا، دادهای اجتماعی است که نشان میدهد جامعه میتواند تحت فشار، رفتار جمعی خود را بازسازی و بازآفرینی و بازتولید کند. این تداوم، از یک سو میتواند به تقویت روحیه عمومی و حفظ احساس همبستگی کمک کند و از سوی دیگر، در محاسبات طرف مقابل درباره سرعت فرسایش روحیه اجتماعی و میزان تابآوری جامعه، عاملی قابل توجه باشد. با این حال، استمرار چنین ظرفیتی نیازمند مراقبت از سرمایه اجتماعی، توجه به شرایط زندگی مردم و جلوگیری از تبدیل فشارهای ممتد به فرسایش اعتماد عمومی است. یازدهم - هفته دفاع مقدس؛ تداوم یک حقیقت تاریخی در میدانهای نوین دفاع از ایران: در آستانه هفته دفاع مقدس، بازخوانی تجربه پرافتخار ملت ایران در دهه شصت، بیش از هر زمان دیگری ضرورت مییابد. ملت ایران در آن روزگار، در برابر جنگی تحمیلی و تجاوزی گسترده که با پشتیبانی قدرتهای خارجی از رژیم بعثی عراق همراه بود، با ایمان، فداکاری، وحدت و حضور همهجانبه مردم، از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرد و برگ زرینی در تاریخ مقاومت این سرزمین رقم زد. آن تجربه تاریخی، حقیقتی ماندگار را به اثبات رساند: قدرت ایران، تنها در امکانات و تجهیزات آن خلاصه نمیشود، بلکه در اراده مردمی مومن ریشه دارد که در دشوارترین شرایط، دفاع از اسلام و میهن را مسئولیتی همگانی میدانند. امروز نیز اگرچه صورتبندی تهدیدها و عرصههای تقابل تغییر یافته و میدانهای مواجهه از مرزهای جغرافیایی به حوزههای سیاسی، اقتصادی، رسانهای، شناختی و فناورانه گسترش پیدا کرده است، اما ضرورت دفاع از ایران اسلامی همچنان پابرجاست. جنگ امروز، جنگی چندلایه و پیچیده است که در آن، حفظ هوشیاری عمومی، تقویت اعتماد اجتماعی، صیانت از وحدت ملی و پشتیبانی از ظرفیتهای دفاعی و امنیتی کشور، در کنار تلاش برای پیشرفت، عدالت و حل مسائل مردم، اهمیتی تعیینکننده دارد. ما همان ملتیم؛ همان رزمندگان دهه شصت، با همان ایمان، غیرت و اراده، اما در میدانهایی گستردهتر و با مسئولیتهایی متناسب با شرایط امروز. هفته دفاع مقدس، تنها یادآور یک خاطره تاریخی نیست؛ تجدید عهد با آرمان استقلال، آزادی، عزت و تمامیت ارضی ایران و یادآور این حقیقت است که دفاع از میهن، در هر دوره و متناسب با مقتضیات زمان، نیازمند حضور آگاهانه مردم، انسجام ملی و آمادگی همهجانبه کشور است. دوازدهم - مهمترین برکت اجتماعات دویستشبه؛ تبدیل تهدید به سرمایه اجتماعی پایدار: در جمعبندی این تجربه، میتوان دالّ مرکزی تحولات دویست شب گذشته را در یک گزاره خلاصه کرد: تهدید خارجی نتوانست تماماً به فرسایش اجتماعی تبدیل شود؛ بلکه در بخشهایی از جامعه، به محرکی برای بازسازی پیوندهای اجتماعی، تقویت احساس تعلق و احیای عاملیت جمعی تبدیل شد.