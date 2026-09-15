وزیر کار با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم الگوی فعلی مصرف انرژی گفت: اگر رفتار مصرفی تغییر نکند افزایش قطعی برق و گاز صنایع هزینه تولید را بالا برده و می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها منجر شود.

جوان آنلاین: احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین گرامیداشت روز ملی کارفرما گفت: خلق ثروت و تولید، کار ارزشمندی است و صنعتگران موتور محرک آن هستید. ما نیز وظیفه داریم موانع را از پیش پای شما برداریم تا با همکاری یکدیگر، شرایط برای حرکت سریع‌تر شما در مسیر ایجاد ثروت و اشتغال فراهم شود.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی کشور افزود: امروز وضعیت اقتصادی سختی داریم که محصول دو مسئله است؛ اول اینکه از سال ۱۳۹۰ تاکنون با تحریم مواجه بوده‌ایم و از شروع دولت چهاردهم نیز رسماً وارد یک جنگ پیچیده شدیم که شاید یکی از پیچیده‌ترین جنگ‌های بشری باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال شکست ما بودند، اما هم در میدان و هم در مذاکره شکست خوردند و این شکست آن‌ها با همت مردم ایران رقم خورد.

وی تصریح کرد: با این حال، این ایستادگی برای ایجاد توسعه پایدار هزینه دارد و هزینه آن نیز سنگین است و نمی‌توان گفت شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر جنگ نبوده است.

میدری با اشاره به آثار اقتصادی جنگ گفت: بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که اروپا تا سه سال آینده با تورم ناشی از جنگ خلیج فارس مواجه است؛ آن هم اروپایی که از جنگ دور بوده و تاب‌آوری اقتصادی بالایی دارد.

اصلاح قواعد غلط با مشارکت شرکای اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلات اقتصادی کشور به قواعد نادرستی بازمی‌گردد که در طول زمان ایجاد شده است، اظهار کرد: نکته دوم این است که قواعد غلطی در کشور ایجاد شده که باید آنها را تصحیح کنیم و اصلاح این قواعد نیز فقط با همکاری شرکای اجتماعی از جمله کارفرمایان و کارگران امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حوزه سازمان تأمین اجتماعی می‌دانیم که قواعد نادرستی وجود دارد و باید تصحیح شود؛ از شیوه‌های حق وصول گرفته تا نحوه نگهداری ذخایر و مدیریت وجوه، همه این موارد در طول زمان به شکل نادرستی شکل گرفته است.

میدری افزود: سازمان تأمین اجتماعی باید ذخایر خود را به صورت منابع نقدشونده حفظ کند، اما اکنون فعالیتی روی زمین نیست که به این سازمان نداده باشند. شرکت‌های سودآور و غیرسودآور را در طول سالیان به این سازمان داده‌اند و مجموعه‌ای متنوع از هتل، پتروشیمی، قطار، معدن و سایر فعالیت‌ها در اختیار این مجموعه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این بنگاه‌ها موتور محرک اقتصاد بودند، اما شیوه اداره نامناسب آن‌ها باعث شده است در زنجیره پایین‌دست نیز آسیب ببینیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای نمونه صنعت پتروشیمی که یکپارچه بود، امروز بخشی از آن در صندوق بازنشستگی کشوری است، بخشی در اختیار وزارت نفت قرار دارد و بخشی نیز در بخش خصوصی اداره می‌شود.

میدری ادامه داد: امسال پرونده‌ای که پس از ۱۰ سال اختلاف به نتیجه رسید، مربوط به اختلاف میان پتروشیمی خلیج فارس و یک پتروشیمی خصوصی بود که مبلغ این اختلاف به ۸۷۰ میلیون دلار می‌رسید و این حجم عظیم اختلاف، به دلیل پاره شدن زنجیره صنعت ایجاد شده است.

سه‌جانبه‌گرایی باید در همه حوزه‌ها حاکم شود

وی با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: بسیاری از مشاغل، سخت و زیان‌آور هستند. به نمایندگان کارفرمایان و کارگران گفتم بیایید بنشینیم و در چارچوب رویکرد سه‌جانبه‌گرایی برای آنها راه‌حل تعریف کنیم.

میدری تصریح کرد: از سخت و زیان‌آور بودن بسیاری از مشاغل کسی سود نمی‌برد. نیروی کاری که در یک حرفه خبره شده است، باید در ۵۰ سالگی به منزل برود و بنشیند یا بدون پرداخت حق بیمه و مالیات در جایی مشغول به کار شود که این مسئله برای سازمان تأمین اجتماعی هزینه ایجاد می‌کند.

وی افزود: از طرف دیگر، جوانانی که باید وارد بازار کار شوند، با محدود شدن فرصت‌های اشتغال از سوی نیروی بازنشسته جوان مواجه می‌شوند. این تغییرات، هم در مرحله تصمیم‌گیری و هم در مرحله اجرا، دشوار هستند.

استفاده از اوراق گام برای تسویه بدهی تأمین اجتماعی با کسب‌وکارها

میدری در ادامه با اشاره به برخی اصلاحات آغازشده در سازمان تأمین اجتماعی گفت: یک‌سری اصلاحات آغاز شده است و کمک کارفرمایان و صاحبان کسب و کار می‌تواند به پیشبرد این اصلاحات کمک کند.

وی افزود: اوراق گام به عنوان ابزار تهاتر بدهی سازمان با صاحبان کسب‌وکار اعلام شد. دولت مقررات این موضوع را یک دهه پیش وضع کرده بود، اما اجرا نمی‌شد.

میدری ادامه داد: هیئت دولت آیین‌نامه‌ای نوشت که سازمان‌های دولتی، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، اوراق گام را بپذیرند؛ اوراقی که در بورس نیز قابل فروش است. این اقدام خیلی به صنایع کمک می‌کند، اما نیازمند فرهنگ‌سازی و آشنایی است.

وی گفت: اصلاحاتی که در سازمان درباره آنها صحبت می‌شود، از جمله همین موارد است؛ همچنین باید سهم کارفرما و کارگر را در مشاغل اینترنتی گسترش داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت منابع سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: نسبت شاغلان به بازنشستگان به شدت کاهش پیدا کرده و این یعنی منابع سازمان کاهش یافته و سازمان دیگر نمی‌تواند بسیاری از اقدامات، مانند بخشودگی‌ها، را انجام دهد.

میدری تأکید کرد: این موضوع نیازمند همراهی شماست. وقتی می‌خواهیم بسیاری از امور را اصلاح کنیم، افراد زیادی آینده‌نگری نمی‌کنند. بیمه‌ها را دولت الزامی کرده و برای بازنشستگی نیز قواعد الزام‌آور وجود دارد.

قطعی برق و گاز می‌تواند به تعطیلی کارخانه‌ها منجر شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت مصرف انرژی در کشور گفت: قواعدگذاری در حوزه انرژی نیز از جمله همان قاعده‌گذاری‌های غلطی است که کشور با آن درگیر شده اسات. انرژی ارزان است و در این صورت صنعتگر ضرر می‌کند.

وی افزود: قیمت انرژی در منازل پایین و هزینه‌های مصرف مدیریت‌نشده آن برای صنایع بالا است و مشاغل با ریزش شدید روبه‌رو می‌شوند. اگر رفتار مصرف را تغییر ندهیم، با قطعی برق و گاز صنایع، هزینه آنها بالا می‌رود و این به معنای تعطیلی کارخانه است.

میدری با اشاره به هشدارهای مطرح‌شده درباره وضعیت انرژی در زمستان گفت: همین الان هم هشدارهایی برای انرژی در زمستان صادر شده است و در جایی فعالیت کارخانه و امکان فعالیت آن سلب می‌شود.

وی ادامه داد: کاری که رئیس جمهور برای آن ایستاده و آن را دنبال می‌کند، تغییر رفتار در حوزه مصرف و حمل‌ونقل است؛ باید از این کانون‌ها استفاده کنیم و در اموری که خود شما پیگیری می‌کنید، کمک کنیم تا کارخانه تعطیل نشود.

میدری تأکید کرد: این سختی‌ها را باید با کمک به دولت پشت سر بگذاریم؛ دولتی که اهتمام دارد رفتارها را تغییر دهد و ریل‌گذاری صحیح انجام دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با تشکر مجدد از کارفرمایان گفت: ما وارد جنگ اقتصادی شده‌ایم و راهبرد دشمن این است که از طریق محاصره اقتصادی و بستن راه‌های تجارت بر ما فائق شود.

وی افزود: مردم ایران نشان داده‌اند که در سخت‌ترین شرایط، نظام و آینده را رها نخواهند کرد و با همدلی، این گردونه سخت تاریخی را رد خواهیم کرد و به توسعه پایدار می‌رسیم.