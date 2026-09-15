کد خبر: 1379548
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
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بازگشت دانش‌آموزان و دانشجویان به مترو؛ برنامه برای کاهش ازدحام

مترو معاون امور اجتماعی و فرهنگی شرکت بهره‌برداری مترو تهران از برنامه‌ریزی برای مدیریت افزایش سفرهای مهرماه و کاهش ازدحام همزمان با بازگشت دانش‌آموزان و دانشجویان به مترو خبر داد.

جوان آنلاین: با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، شبکه حمل‌ونقل عمومی تهران بار دیگر با افزایش قابل توجه حجم سفرها روبه‌رو می‌شود؛ موضوعی که در میان خطوط مختلف مترو، به‌ویژه در ساعات ابتدایی و پایانی روز، می‌تواند به افزایش ازدحام و زمان انتظار مسافران منجر شود. امسال این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که مترو تهران به صورت رایگان در حال ارائه خدمات است و همین موضوع می‌تواند بر حجم تقاضای سفر با این شبکه اثرگذار باشد.

به گزارش مهر، از سوی دیگر، آماده‌سازی ایستگاه‌ها و افزایش آمادگی ناوگان برای روزهای پرتردد مهرماه، از جمله اقداماتی است که شرکت بهره‌برداری مترو تهران هر سال پیش از آغاز سال تحصیلی دنبال می‌کند. کاهش فاصله حرکت قطارها، استفاده شناور از ناوگان در خطوط پرتردد و بازگرداندن برخی واگن‌های اورهال‌شده به چرخه فعالیت، از جمله راهکارهایی است که برای مدیریت ازدحام در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا، مصطفی موسی‌پسندی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شرکت بهره‌برداری مترو تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه مترو برای مدیریت افزایش سفرهای مهرماه اظهار کرد: هر سال برای استقبال از مهرماه، تقریباً از سه ماه قبل برنامه‌ریزی‌ها را آغاز می‌کنیم و در این مدت اقدامات مختلفی برای آماده‌سازی ایستگاه‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: از تمیز کردن و آماده‌سازی ایستگاه‌ها، صندلی‌ها و نمازخانه‌ها گرفته تا سکوها، روشنایی و پله‌های برقی، همه این موارد برای آغاز سال تحصیلی مورد توجه قرار می‌گیرد.

تلاش برای کاهش فاصله حرکت قطارها

موسی‌پسندی ادامه داد: در یک سال اخیر تلاش کرده‌ایم با وجود اینکه ناوگان قرارداد چین هنوز به مترو نرسیده و در کنار آن قطار ملی را داریم، هدوی قطارها را کاهش دهیم.

وی گفت: با راهکارهایی مانند اورهال واگن‌هایی که شاید از چرخه خارج شده بودند، اما امکان بازگشت آنها به ناوگان وجود داشت، تلاش کردیم با همکاری واگن‌سازی این قطارها را دوباره فعال کنیم؛ به‌ویژه در خطوط ۶ و ۷ سعی شده هدوی کاهش پیدا کند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اشاره به برنامه ویژه برای ساعات اوج سفر اظهار کرد: متناسب با رصد روزانه و هوشمندانه‌ای که در شبکه انجام می‌شود، ناوگان شناور داریم؛ به این معنا که اگر مثلاً خط یک در ساعتی شلوغ‌تر باشد، ناوگان به این خط اضافه می‌شود و در زمان دیگری که خط چهار شلوغ‌تر است، این ناوگان به آن خط تزریق خواهد شد.

وی افزود: تلاش می‌کنیم با این برنامه‌ها هدوی را پایین‌تر بیاوریم تا کمترین میزان ازدحام و ناراحتی برای مسافران ایجاد شود.

برچسب ها: سال تحصیلی جدید ، خط مترو ، ازدحام جمعیت
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