جوان آنلاین: مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شناسایی ساختمان‌های ناایمن در پایتخت گفت: سازمان آتش‌نشانی با اولویت مکان‌های عمومی نسبت به بررسی وضعیت ایمنی ساختمان‌ها اقدام کرده و بخش قابل توجهی از این ساختمان‌ها را پاساژهای سطح شهر تهران تشکیل می‌دهند. در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: طیف زیادی از ساختمان‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، پاساژهای سطح شهر تهران هستند که در دسته‌بندی‌های بحرانی، پرخطر و میان‌خطر قرار گرفته‌اند.

به گزارش مهر، وی افزود: یکی از اولویت‌های مدیریت شهری این است که با توجه به عمومی بودن کاربری این پاساژها، مالکان آنها ملزم به ایمن‌سازی ساختمان‌ها شوند.

ایمنی سازه‌ای و حریق همزمان بررسی می‌شود

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ایمنی حریق تنها بخشی از موضوع است و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران نیز در حال بررسی وضعیت ایمنی سازه‌ای این مکان‌های عمومی است و قرار است این موارد همزمان در دستور کار کمیته‌های ایمنی مناطق و نواحی قرار گیرد تا مالکان نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به وجود ضعف‌های قانونی در این حوزه گفت: واقعیت این است که در حوزه ایمنی ساختمان‌ها ضعف قوانین وجود دارد، اما از زمانی که قوه قضائیه از جایگاه مدعی‌العموم نسبت به ساختمان‌های عمومی ورود کرده، پیشرفت‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم.

مناطق ۱۱ و ۱۲ بیشترین پاساژهای ناایمن را دارند

رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بیشترین طیف پاساژهای ناایمن تهران را در مناطق ۱۱ و ۱۲ داریم و این ساختمان‌ها در اولویت پیگیری‌های کمیته ایمنی قرار دارند.

بابایی همچنین درباره وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی گفت: خوابگاه‌های دانشجویی نیز در دستور کار کمیته ایمنی قرار داشتند و در این زمینه دو مورد در دسته‌بندی بحرانی قرار گرفته بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده، یا ایمن‌سازی شدند یا تعطیل شدند.

وی افزود: در حال حاضر در دسته ساختمان‌های بحرانی موردی نداریم، اما همچنان ساختمان‌هایی در دسته‌های پرخطر و میان‌خطر وجود دارند که پیگیری وضعیت آنها در دستور کار کمیته ایمنی قرار دارد.

لزوم تشدید نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی

بابایی با اشاره به نزدیک شدن به ایام آغاز سال تحصیلی تأکید کرد: از مدیریت شهری درخواست دارم با توجه به نزدیک شدن به سال تحصیلی، پیگیری ویژه‌تری در حوزه ایمنی داشته باشیم تا ساختمان‌های عمومی و به‌ویژه مکان‌هایی که مورد استفاده شهروندان و دانشجویان قرار می‌گیرند، از ایمنی لازم برخوردار باشند.