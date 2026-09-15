کد خبر: 1379543
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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
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هدف‌گذاری برای اسقاط ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده تا پایان سال

موتور سیکلت رئیس ستاد نوسازی ناوگان، از آغاز اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده از آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: هدف‌گذاری شده است تا پایان امسال ۲۰ هزار و سال آینده ۱۲۰ هزار موتورسیکلت از چرخه فرسوده خارج شوند.

جوان آنلاین: محمدصادق حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده از سال گذشته گفت: از آذرماه ۱۴۰۴ برای نخستین‌بار در کشور فرآیند اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده آغاز شد؛ چراکه پیش از آن، فرآیند مشخص و مورد تأییدی برای اسقاط این وسایل نقلیه وجود نداشت.

به گزارش مهر، وی افزود: اسقاط موتورسیکلت‌ها پیش از این با موانعی از جمله احراز اصالت موتورسیکلت و مشکلات مربوط به اطلاعات مالکیتی مواجه بود، اما از آذرماه با همکاری دستگاه‌های مرتبط، فرآیند اسقاط طراحی و وارد مرحله اجرا شد.

حاتمی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای این طرح اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت وارد چرخه اسقاط شده‌اند و با بازنگری در گواهی اسقاط، جذابیت اقتصادی این فرآیند افزایش یافته است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ادامه داد: در صورتی که مالکان موتورسیکلت‌های فرسوده، وسیله خود را با موتورسیکلت برقی جایگزین کنند، می‌توانند از یارانه اسقاط تا سقف ۱۴۰ میلیون تومان استفاده کنند. همچنین تسهیلات ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی برای راکبان سکوهای کاری و پلتفرم‌های فعال در کلان‌شهرها در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۲ هزار موتورسیکلت از چرخه خارج و اوراق شده است، گفت: حدود ۸ هزار دستگاه دیگر نیز در مرحله ثبت‌نام به‌عنوان مورتوسیکلت فرسوده و طی فرآیند اسقاط در مراکز مربوطه قرار دارند.

حاتمی در پاسخ به سوال مهر درباره برخی اظهارات درباره نبود فرآیند اسقاط موتورسیکلت در کشور گفت: این اظهارات احتمالاً بر اساس اطلاعات پیش از آذرماه ۱۴۰۴ مطرح شده است؛ زیرا پیش از آن، فرآیند اسقاط موتورسیکلت در کشور عملاً طراحی و اجرا نشده بود، اما از آذر و دی‌ماه سال گذشته این فرآیند برای نخستین‌بار پس از حدود ۶۰ سال طراحی و اجرایی شد.

وی در پاسخ به سوال مهر درباره برنامه امسال برای نوسازی موتورسیکلت‌ها اظهار کرد: هدف‌گذاری ما این است که در سال جاری، حداقل ۲۰ درصد از تولید موتورسیکلت کشور به جایگزینی و اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اختصاص یابد.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل افزود: بر این اساس، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا پایان سال حدود ۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت از چرخه فرسوده خارج شود و در سال آینده نیز این رقم به حدود ۱۲۰ هزار دستگاه برسد.

برچسب ها: ناوگان فرسوده ، موتورسیکلت‌ ، حاتمی
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