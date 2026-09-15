آبرسانی به ۵۳۸۲ روستا تکمیل شد

مدیرعامل آبفای کشور از آبرسانی به ۵۳۸۲ روستا خبر داد و گفت: با هدف تداوم خدمت‌رسانی و توسعه دسترسی روستاها به آب شرب پایدار، آبرسانی به ۱۵۲۴ روستای دیگر تا پایان سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری شده است.

جوان آنلاین: هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به روند اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی در کشور اظهار کرد: بر اساس مجموع عملکرد این طرح از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، ۵۳۸۲ روستا از خدمات آبرسانی بهره‌مند شده‌اند و اجرای طرح‌های جدید با هدف رفع تنش آبی و ارتقای پایداری تأمین آب در مناطق روستایی ادامه دارد.

به گزارش مهر، او افزود: در ادامه این طرح، آبرسانی به ۱۵۲۴ روستای دیگر تا پایان امسال در قالب پویش «هر هفته ۵۰ روستا» در دستور کار قرار گرفته است که اجرای این طرح‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت پیمانکاران، بخش خصوصی، خیرین و مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) دنبال می‌شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه بخش مهمی از طرح‌های آبرسانی روستایی با مشارکت مجموعه‌های مختلف در حال اجراست، گفت: عملیات اجرایی طرح‌ها در قالب این پویش شامل احداث و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی، اجرای خطوط انتقال و شبکه، احداث مخازن و افزایش ظرفیت تأمین آب بوده است.

به گفته امینی، بر اساس آخرین گزارش عملکرد، در این بازه ۱۲۸۷ کیلومتر خط انتقال و شبکه، ۳۳ هزار و ۲۸۰ مترمکعب مخزن و ۲۷ باب تأسیسات اجرا شده و مجموع اعتبارات هزینه‌شده برای طرح‌ها ۴۲۸۸ میلیارد تومان بوده است. همچنین ظرفیت تولید آب این طرح‌ها ۴۶۵ هزار و ۷۶۴ لیتر در ثانیه اعلام شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تأکید کرد: پویش «هر هفته ۵۰ روستا» با هدف تسریع در تکمیل طرح‌های آبرسانی و ارتقای سطح خدمات آب شرب در مناطق روستایی کشور ادامه خواهد داشت.