جوان آنلاین: «مهدی چمران» امروز در چهارصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: پاکستان مانع کار نیست، اما باید امکانات حمل و جابجایی اتوبوسهای ۱۸ متری را داشته باشند.
وی همچنین با بیان اینکه با معاون حمل و نقل در چین صحبتها و مشورتهایی داشتیم، گفت: قطارهای مترو نیز در چین در بندر است، اما امکان جابجایی آن وجود ندارد. قطارها بر اساس ۱۵ درصد پیش پرداختها ساخته وآزمایش شده است، اما به دلیل جنگ جابجایی آن متوقف شد و همچنان متوقف است.
چمران ادامه داد: اتوبوسها به تدریج حمل میشود و تعدادی از آنها به بندرعباس رسید و تعدادی دیگر هم آسیب دید که بیمه و خرید مجدد آن پیگیری میشود.
رئیس شورای شهر تهران گفت: اگر دنبال اتوبوسهای برقی هستیم شارژ آنها نیز دنبال میشود. قرار بود هزار دستگاه اتوبوس برقی وارد شود، اما وزیر صمت پیشنهاد داد دو هزار دستگاه وارد شود. تاکنون ۵۰۰ دستگاه وارد شده و شرایط برای تداوم واردات آن ادامه دارد.
وی درخصوص اظهارنظر رئیس شورای پنجم مبنی بر برگزاری جلسات مسئولان در ایستگاههای مترو در زمان جنگ هم خاطرنشان کرد: باید در شرایط جنگی به پناهگاهها رفت. شاید ما به پشت بامها میرویم و تماشا میکنیم، اما نتانیاهو در زمان بمباران به پناهگاه میرود. باید زیرساخت ایستگاههای مترو را به نحوی در نظر بگیریم که قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه داشته باشد. حتی برای شرایط عادی نیز باید سرویسهای بهداشتی در ایستگاهها ساخته شود.
وی درباره شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر منحل شدن شوراها، نیز گفت: ما اجازه نمیدهیم قانون به هم بریزد. دنیا به این نتیجه رسیده امور را به مردم و نمایندگان آنها واگذار کند.
چمران همچنین در مورد گزارش تخلفات ساخت و ساز در پایتخت از سوی شورا به شهرداری، گفت: ما سوال کردیم که شهرداری پاسخ دهد و شفافسازی صورت بگیرد. ۳۰ تا ۴۰ مورد پرونده را بررسی و سوالاتی را مطرح کردیم. این کار همیشگی ماست و بحث دیروز و امروز نیست. ما مرتباً چه کتبی و چه شفاهی موارد را اعلام میکنیم و تخلفات موردی را هم مکتوب مطرح میکنیم تا برخورد شود.