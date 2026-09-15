کد خبر: 1379534
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار بارندگی و گردوخاک در برخی مناطق کشور

بارندگی سازمان هواشناسی نسبت به رگبار موسمی،صاعقه و وزش باد شدید در برخی مناطق از جمله جنوب‌ شرق و شرق کشور هشدار داد.

جوان آنلاین: بررسی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز سه‌شنبه در مناطقی از ارتفاعات شرق گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار پراکنده گاهی همراه با آذرخش و وزش باد شدید روی می‌دهد. فردا و پنجشنبه این وضعیت برای مناطقی از استان‌ گیلان و غرب مازندران پیش‌بینی شده است.

روز جمعه بخش‌هایی از شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و غرب سواحل دریای کاسپین افزایش ابر و بارش‌های پراکنده روی می‌دهد. روز جمعه در اکثر مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

شنبه هفته آینده با عبور سامانه بارشی از شمال غرب کشور برای این مناطق و غرب سواحل شمالی کشور بارش باران پیش‌بینی می‌شود. طی امروز و فردا در مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر رشد ابر با احتمال رگبار، صاعقه و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

طی امروز و فردا در شرق، شمال شرق و جنوب شرق کشور و روزهای پنجشنبه و جمعه در غرب، جنوب غرب و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید روی خواهد داد و در مناطق مستعد پدیده گردوخاک روی می‌دهد.

سازمان هواشناسی همچنین نسبت به رخداد رگبارهای موسمی در جنوب‌شرق و شرق کشور طی امروز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ هشدار داد.

نوع مخاطره این پدیده رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ و منطقه اثر آن شمال و شرق هرمزگان، نوار شرقی و جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب غرب و جنوب کرمان، ارتفاعات شرقی خراسان جنوبی است.

سازمان هواشناسی از احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی،احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی، لغزندگی جاده‌ها خبر داده است.

عدم توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها توصیه‌های سازمان هواشناسی برای مدیریت این شرایط آب و هوایی است.

برچسب ها: بارندگی ، باران ، هواشناسی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

بدون شرح

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

شیطان ماهی

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

صلح با قلم موشک

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

مظلوم‌تر از بهشتی‌

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار