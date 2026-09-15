هشدار بارندگی و گردوخاک در برخی مناطق کشور

سازمان هواشناسی نسبت به رگبار موسمی،صاعقه و وزش باد شدید در برخی مناطق از جمله جنوب‌ شرق و شرق کشور هشدار داد.

جوان آنلاین: بررسی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز سه‌شنبه در مناطقی از ارتفاعات شرق گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار پراکنده گاهی همراه با آذرخش و وزش باد شدید روی می‌دهد. فردا و پنجشنبه این وضعیت برای مناطقی از استان‌ گیلان و غرب مازندران پیش‌بینی شده است.

روز جمعه بخش‌هایی از شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و غرب سواحل دریای کاسپین افزایش ابر و بارش‌های پراکنده روی می‌دهد. روز جمعه در اکثر مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

شنبه هفته آینده با عبور سامانه بارشی از شمال غرب کشور برای این مناطق و غرب سواحل شمالی کشور بارش باران پیش‌بینی می‌شود. طی امروز و فردا در مناطقی از جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان در ساعات بعدازظهر رشد ابر با احتمال رگبار، صاعقه و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

طی امروز و فردا در شرق، شمال شرق و جنوب شرق کشور و روزهای پنجشنبه و جمعه در غرب، جنوب غرب و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید روی خواهد داد و در مناطق مستعد پدیده گردوخاک روی می‌دهد.

سازمان هواشناسی همچنین نسبت به رخداد رگبارهای موسمی در جنوب‌شرق و شرق کشور طی امروز سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ هشدار داد.

نوع مخاطره این پدیده رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک، در نقاط مستعد بارش تگرگ و منطقه اثر آن شمال و شرق هرمزگان، نوار شرقی و جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب غرب و جنوب کرمان، ارتفاعات شرقی خراسان جنوبی است.

سازمان هواشناسی از احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، احتمال جاری شدن روان‌آب، صاعقه، وزش باد شدید موقتی،احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی، لغزندگی جاده‌ها خبر داده است.

عدم توقف و اسکان در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های کشاورزی از جمله خودداری از محلول و سم‌پاشی باغات، جمع آوری و انتقال محصولات کشاورزی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و آمادگی نیروهای امدادی و شهرداری‌ها توصیه‌های سازمان هواشناسی برای مدیریت این شرایط آب و هوایی است.