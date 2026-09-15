یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: از روز پنجشنبه (۲۶ شهریور) با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش همراه با وزش باد و کاهش نسبی دما در گیلان و شرق اردبیل آغاز می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین پیش‌بینی هوا و وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۲۴ شهریور) در ارتفاعات واقع در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد در نوار شرقی کشور طی امروز افزایش می‌یابد و در برخی نقاط، به‌ویژه در شرق کشور، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز چهارشنبه (۲۵ شهریور) در نیمه غربی کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما مستقر می‌شود و وزش باد در شرق کشور ادامه خواهد داشت.

ضیائیان با اشاره به تغییر شرایط جوی از روز پنجشنبه گفت: از بعدازظهر پنجشنبه (۲۶ شهریور) با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی و بارش همراه با وزش باد و کاهش نسبی دما در گیلان و شرق اردبیل آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: روز جمعه (۲۷ شهریور) در استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین برخی مناطق شمال غرب کشور، افزایش ابر، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.

هشدار هواشناسی درباره رگبارهای موسمی در جنوب شرق

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به رخداد رگبارهای موسمی در جنوب شرق و شرق کشور بیان کرد: امروز (۲۴ شهریور) در شمال و شرق هرمزگان، نوار شرقی و جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب غرب و جنوب کرمان و ارتفاعات شرقی خراسان جنوبی، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی هوای تهران طی پنج روز آینده

وی درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۲۴ شهریور) صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۰ درجه و حداکثر دما ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد بود.

ضیائیان یادآور شد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از امروز تا پایان روز جمعه (۲۷ شهریور)، ناپایداری‌های نه‌چندان قابل ملاحظه‌ای به‌صورت افزایش باد و افزایش موقت ابر در سطح استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه (۲۵ شهریور) تا پنجشنبه (۲۶ شهریور)، روند افزایش نسبی دمای هوا در سطح استان تهران مورد انتظار است.