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تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۳
جامعه » اخبار كلی

سفیر پاکستان به زیارت حرم حضرت عبدالعظیم رفت؛ روابط ما با ایران فراتر از مناسبات سیاسی است

3 سفیر جدید جمهوری اسلامی پاکستان در ایران با تأکید بر اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، تمدنی و دینی ۲ کشور گفت: روابط ایران و پاکستان فراتر از مناسبات متعارف سیاسی است و باید با توسعه همکاری‌های فرهنگی، زیارتی، علمی و هنری بیش از پیش تقویت شود.

جوان آنلاین: از خبر روز دوشنبه اداره کل تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، عمران احمد صدیقی سفیر جدید جمهوری اسلامی پاکستان در ایران در آستانه هفته ولادت حضرت عبدالعظیم (ع) با حضور در بارگاه ملکوتی آن حضرت با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، سفیر پاکستان در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از حضور در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، جایگاه اهل‌بیت (ع) و امامزادگان را مورد احترام پیروان مذاهب مختلف اسلامی دانست و بر اهمیت وحدت، اعتدال، اعتماد متقابل و همکاری میان کشور‌های اسلامی تأکید کرد.

صدیقی روابط ایران و پاکستان را فراتر از روابط متعارف سیاسی توصیف کرد و گفت: دو کشور از اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، تمدنی و دینی برخوردار هستند و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مناسبات در عرصه‌های مختلف باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباطات زیارتی میان دو کشور، آمادگی سفارت پاکستان برای همکاری در زمینه توسعه ارتباطات زیارتی و حمایت از زائران پاکستانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) را اعلام کرد.

سفیر پاکستان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کشورش، پیشنهاد برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی، نقاشی و هنر‌های اسلامی هنرمندان پاکستانی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) را مطرح کرد که مورد استقبال تولیت آستان مقدس قرار گرفت.

در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی‌عسکر نیز ضمن خیرمقدم به سفیر پاکستان، ظرفیت‌های آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) در حوزه‌های زیارتی، علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی را تشریح و از آمادگی این مجموعه برای توسعه همکاری با مراکز علمی، فرهنگی و زیارتی پاکستان خبر داد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و همگرایی میان کشور‌های اسلامی اظهار کرد: کشور‌های منطقه باید با کنار گذاشتن اختلافات، بر ظرفیت‌های مشترک خود تکیه کنند و مسائل منطقه را از طریق گفت‌و‌گو، همکاری و بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی حل‌وفصل کنند.

وی با اشاره به چالش مشترک ایران و پاکستان در زمینه تروریسم، بر ضرورت همکاری کشور‌های منطقه برای مقابله با این پدیده تأکید کرد و توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، علمی و دانش‌بنیان را از دیگر زمینه‌های قابل پیگیری میان کشور‌های منطقه دانست.

قاضی‌عسکر همچنین تأکید کرد که گفت‌و‌گو‌های انجام شده نباید صرفاً در حد تبادل نظر باقی بماند، بلکه باید به برنامه‌ها و همکاری‌های عملی میان آستان مقدس و سفارت جمهوری اسلامی پاکستان تبدیل شود.

وی بر استمرار ارتباطات و پیگیری زمینه‌های همکاری در حوزه‌های زیارت، فرهنگ، علم، پژوهش، هنر و گردشگری تأکید کرد و مقرر شد این همکاری‌ها با محوریت باقری، مشاور ویژه تولیت آستان مقدس در امور بین‌الملل، پیگیری و عملیاتی شود.

در ادامه این دیدار، سفیر پاکستان و هیأت همراه با حضور در حرم مطهر، ضمن زیارت مضاجع شریف امامزادگان و ادای احترام به شهدای مدفون در آستان مقدس، به‌ویژه شهید حسین امیرعبداللهیان، از موزه آستان مقدس و گنجینه آثار تاریخی و هنری آن بازدید کردند.

با توجه به علاقه سفیر پاکستان به خوشنویسی و نقاشی، آثار هنری موجود در موزه مورد توجه وی قرار گرفت و وی با خرسندی تابلوی دست‌ساز خود با موضوع آیت‌الکرسی را که به تولیت آستان مقدس اهدا کرده بود، در بخش آثار خوشنویسی موزه مشاهده کرد.

این دیدار با تأکید بر تقویت روابط ایران و پاکستان، توسعه همکاری‌های فرهنگی و زیارتی، حمایت از زائران پاکستانی، گسترش تعاملات علمی و هنری و تقویت وحدت و همگرایی جهان اسلام به پایان رسید.

برچسب ها: سفیر پاکستان ، حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) ، ایران
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