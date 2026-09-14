واردات خودرو از مناطق آزاد با ۲۰ درصد تخفیف

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u062d\u0645\u062f\u0639\u0644\u06cc \u0628\u0647\u067e\u0648\u0631\u06cc \u0637\u06cc \u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u06af\u0645\u0631\u06a9\u0627\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0628\u0647 \u0645\u0627\u0644\u06a9\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0622\u0632\u0627\u062f \u0627\u062c\u0627\u0632\u0647 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u0628\u0627 \u06f2\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u062a\u062e\u0641\u06cc\u0641\u060c \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u067e\u0644\u0627\u06a9 \u0645\u0644\u06cc \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u060c \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0648\u06cc\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0635\u0648\u0628\u0647 \u0641\u0642\u0637 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f5 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0627\u062c\u0631\u0627\u0633\u062a.