تجلیل از ۸ چهره ماندگار میراث فرهنگی ایران

جوان آنلاین: در این دوره از ۸ نفر از چهرههای ماندگار میراث فرهنگی در حوزههای مختلف تجلیل شد.
در این آیین، نام دو چهره فقید و جریانساز میراث فرهنگی گرامی داشته شد؛ زندهیاد دکتر عزتالله نگهبان، پدر باستانشناسی نوین ایران و مدیر پیشین موزه ملی که با سامانبخشی به کاوشهای بنیادین در محوطههای سترگی، چون مارلیک، هفتتپه و دشت قزوین، نظام دانشگاهی و روشمند باستانشناسی را در کشور بنیان نهاد و همچنین، زندهیاد دکتر شهریار عدل، باستانشناس و ایرانشناس نامدار بینالمللی که مجاهدتهای علمی و دیپلماتیک او در ثبت نخستین پروندههای ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، شامل تختجمشید، چغازنبیل و میدان نقشجهان اصفهان در ماههای آغازین پس از انقلاب اسلامی، ماندگارترین برگهای تاریخ حفاظت از مواریث کهن این سرزمین را رقم زد. لوح شهریار عدل را برادرش کامران عدل ـ عکاس ـ دریافت کرد.
در ادامه، از پنج چهره برجسته و اثرگذار معاصر تجلیل شد:
دکتر غلامعلی حدادعادل رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رییس بنیاد سعدی، بهعنوان یکی از ارکان سیاستگذاری، پاسداری و توسعه بینالمللی زبان فارسی بهمثابه شالوده یکپارچگی و ستون مقاوم هویت ملی.
دکتر محمدرضا خلعتبری، باستانشناس پیشکسوت و کاوشگر محوطههای باستانی حاشیه خزر در گیلان و مازندران که پژوهشهای او فصل نوینی در شناخت هزارههای پیش از تاریخ شمال ایران گشود.
دکتر سعید عریان، زبانشناس تاریخی، متخصص پیشرو در بازخوانی کتیبههای کهن و نخستین رئیس پژوهشکده زبان و گویش میراثفرهنگی.
منوچهر کلانتری کاشی، حقوقدان پیشکسوت و صاحبنظر اثرگذار در تکوین مبانی تقنینی، اساسنامهها و سازوکارهای حقوقی حفاظت از اموال تاریخی.
سیمین لکپور، از زنان پیشگام و شاخص در حوزه مطالعات میدانی و کاوشهای باستانشناختی کشور، بهپاس سالها مجاهدت خستگیناپذیر در سنگر حفظ و بازشناسی مواریث تمدنی ایرانزمین.
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در این آیین که عصر دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در کاخ سعدآباد برگزار شد، با ادای شهدای جنگ اخیر، گفت: سر تعظیم فرود میآوریم در برابر همه رادمردان و شیرزنانی که از جان و خون خود گذشتند تا عزت، شرف، غیرت و امنیت این ملت در امتداد تاریخ استوار بماند. در این محفل باشکوه تمدنی، ادای احترام میکنیم به ساحت بانوی دانشمند شهید، دکتر زهرا حدادعادل، که الگوی برجسته اخلاق، تواضع، دانشپژوهی فارغ از هیاهو و از سرمایههای وزین علمی این سرزمین بودند.
او سپس با طرح یک پرسش پیرامون چرایی اهتمام ملی به میراث فرهنگی، به تبیین چهار ثمره بنیادین فرهنگ در جامعهپردازی پرداخت و افزود: فرهنگ در هندسه حیات جمعی واجد چهار کارکرد حیاتی است، نخست، «انسجامبخشی» و پیونددادن دلها که بسترساز همدلی، همنوایی و همزبانی ملی است و جامعه امروز ما به برکت همین ریشههای فرهنگی منسجم مانده است. دوم، «شخصیتآفرینی» که فرهنگ اصیل ایرانی شخصیتی متعالی، وزین و الهامبخش در گستره بینالمللی ترسیم کرده است. سوم، «قوامبخشی به هویت» که شالوده و تبار هویتی ما به دو بال «ایران» و «اسلام» گره خورده و زبان فارسی رکن بنیادین آن است، در این راستا، اهتمام بنیاد سعدی به ریاست دکتر غلامعلی حدادعادل در ترویج زبان فارسی از اروپا و منطقه خلیجفارس تا روسیه و چین، اقدامی ماندگار در تقویت مرزهای هویتی ماست؛ و چهارمین کارکرد، «سازگاری اجتماعی و گسترش عاطفه و اخلاق» است، چراکه فرهنگ، روح یک ملت به شمار میرود و فقدان آن، بهتعبیر رهبر شهید، انقطاع حیات اجتماعی را رقم میزند.
صالحی امیری با تفکیک میان «کالبد» و «روح» میراثفرهنگی اظهار کرد: میراثفرهنگی تنها محدود به بیش از ۴۳ هزار اثر ثبت ملی، ۲۳ هزار محوطه تاریخی، ۸۳۰ موزه و میلیونها شیء موزهای و تاریخی ـ از جمله ۲۲۰ هزار اثر ارزشمندی که در همین باغموزه سعدآباد نگهداری میشود ـ نیست. این آثار گرانبها «جسم» میراث ما هستند، اما «روح جاری» در کالبد میراثفرهنگی، باستانشناسان، زبانشناسان، پژوهشگران، مرمتگران و پیشکسوتانی هستند که با عشق و تعهد از این خانه صیانت کردهاند، صاحبخانههای واقعی «ایران، خانه خوبان» همین فرهیختگاناند.
او با تاکید بر لزوم انتقال این میراث معرفتی به نسل جدید یادآور شد: پیام این گردهمایی ملی به نسل جوان این است که اعتلا و مانایی نام این مرزوبوم با صنعت و ثروتهای مادی حاصل نمیشود، جهان باید ایران را با عیار فرهنگ، مفاخر، تاریخ و زبان فاخر فارسی بشناسد. تکریم چهرههای ماندگار، سنتی پویا و مستمر است که هرساله بر اساس شاخصهای علمی و کارشناسی، چهرههایی از تبار فرهنگ، باستانشناسی، ادب، هنر و سینما را به جامعه معرفی خواهد کرد.
در ادامه، غلامعلی حدادعادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در آیین پنجمین دوره تجلیل از چهرههای ماندگار میراث فرهنگی که عصر دوشنبه ۲۳ شهریورماه در کاخ سعدآباد، برگزار شد، با تقدیر از اهتمام وزارت میراث فرهنگی در تکریم اصحاب فرهنگ، به واکاوی مفهوم «فرهنگ» پرداخت و اظهار کرد: فرهنگ از آن دست مفاهیمی است که تعاریف کثیر و متکثری دارد، چنانکه در نشریهای مربوط به پنج دهه پیش، ۱۶۰ تعریف متفاوت برای آن احصا شده بود. با اینهمه، باور من این است که فرهنگ در مقیاس یک جامعه، همان نقشی را ایفا میکند که شخصیت برای یک فرد ایفا میکند.
او افزود: همانگونه که یک فرد با مؤلفههای شخصیتی خود شناخته میشود، یک جامعه نیز با مؤلفههای فرهنگی خود تعریف میشود. در همین راستا، علم در جامعه، همان کارکرد آگاهی را در فرد دارد. در اینجا باید یادی کنم از رهبر شهید انقلاب که خود یک «فرهنگمرد» به تمام معنا بودند، ایشان همواره تاکید داشتند که فرهنگ، مانند هواست، عنصری حیاتی که همه ما به آن محتاجیم، اما به دلیل پیوستگیاش، حضور آن را کمتر حس میکنیم.
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به استمرار تاریخی تمدن ایران، یادآور شد: ما متعلق به ملتی هستیم که در سپهر جهانی، به فرهنگ شهره است. ملت ایران در زمره معدود ملتهای بزرگ دنیاست که پیوستار فرهنگی آن هرگز دچار انقطاع و گسست نشده است. اقتدار اصلی ملت ایران در فرهنگ ریشهدار اوست و شایستگی و اعتبار بینالمللی ما در گرو پاسداشت همین ارزشهای فرهنگی است.
حدادعادل در تبیین عینی این مؤلفههای فرهنگی، به نبوغ نیاکان ایرانی در مدیریت منابع اشاره کرد و گفت: اگر به پدیده «قنات» در ایران بنگریم، عمق تمدنی و ارزشهای نهفته در فرهنگ ایران را درخواهیم یافت، جایی که نیاکان ما هزاران سال پیش با ابزاری ساده، مسیری کیلومتری از کوهستان به دشت حفر کردند تا حیات را در دل کویر جاری سازند. این دستاورد، حیرتانگیز و نشاندهنده یک تفکر استراتژیک تاریخی است.
او مجموعه گستردهای از عناصر میراثی، از معماری بازار و آیینهای سنتی گرفته تا نوروز، عاشورا، زبان و ادبیات فارسی را ستونهای خیمه فرهنگ ایرانی دانست و بر لزوم صیانت از این میراث ارزشمند به عنوان پشتوانه اقتدار ملی تاکید کرد.
علی دارابی، قائم مقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور نیز با اشاره به چالشها و فرازونشیبهای خطیر یک سال اخیر و ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر تجاوزات دشمنان، اظهار کرد: ایران عزیز در این برهه، هدف هجمههای سنگین و تجاوزات قدرتهای سلطهگر از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، تجاوزاتی که به بمباران بیش از ۱۴ هزار نقطه در سراسر کشور و شهادت بیش از ۴ هزار تن از هموطنان شریف، فرماندهان والامقام و مسئولان برجسته نظام انجامید.
او با اشاره به نقض معاهدات بینالمللی در حوزه حفاظت از میراث بشری اظهار کرد: در جریان این تجاوزات، متأسفانه ۱۴۹ بنای تاریخی کشور دچار آسیب شد که این اقدام نقض صریح تمامی کنوانسیونها و مقررات بینالمللی ناظر بر حفاظت از اموال فرهنگی و تاریخی است. با این حال، با تدابیر پیشگیرانه و جانفشانی خادمان این عرصه، حتی یک شیء تاریخی آسیب ندید و از مواریث ملی و تمدنی کشور همچون جان صیانت شد، همانگونه که نیروهای مسلح مقتدر و آحاد ملت شریف ایران درسی قاطع و تاریخی به متجاوزان دادند.
معاون میراث فرهنگی با تبیین گفتمان پنجمین دوره این همایش با شعار «ایران، خانه خوبان»، به مؤلفههای قوامبخش هویت ایرانی ـ اسلامی پرداخت و افزود: راز ایستادگی استوار ملت ایران در گستره تاریخ، بر دو ستون بنیادین «باورمندی دینی» و «زبان فاخر فارسی» استوار بوده است، ارکانی که همواره در بزنگاههای تاریخی، سدی تسخیرناپذیر در برابر بیگانگان ساخته و شاهکارهای بیبدیلی در گستره میراثفرهنگی، ادب و حکمت ایرانی پدید آوردهاند.
دارابی تجلیل از نخبگان و سرآمدان عرصه میراثفرهنگی را ضرورتی تمدنساز دانست و تاکید کرد: پاسداشت مقام پیشکسوتان و مفاخر، سنتی ارزشمند و متأثر از سنت حسنه نبوی است، چراکه تجلیل از چهرههای ماندگار میراثفرهنگی، در حقیقت تعظیم در برابر تاریخ، تمدن، هویت و افق درخشان و امیدبخش ایران بزرگ است.
آیین تجلیل از چهرههای ماندگار از سال ۱۴۰۱ برگزار شده است و در دورههای مختلف از چهرههایی، چون محمدرضا اولیا، عبدالله جبلعاملی، حمیده چوبک، علیاکبر سعیدی، محمدحسن سمسار، محمدرحیم صراف، زنده یاد باقر آیتاللهزاده شیرازی، فائق توحیدی، رجبعلی لباف خانیکی، مهدی مجابی، محمدحسن محبعلی، محمدمیرشکرایی، یعقوب دانشدوست، زهره بزرگمهری، سیدمنصور سیدسجادی، اسکندر مختاری طالقانی، جلیل گلشن بافقی، هایده لاله، سیدمحمود طالقانی، رسول وطندوست، عبدالحسین وکیلیفرد، عبدالرحمان وهابزاده، زندهیاد صادق ملک شهمیرزادی، زندهیاد عبدالمجید ارفعی، احمد جلالی، فخری دانشپورپرور، مهدی رهبر، محمدمنصور فلامکی، احمد منتظر، بهروز وجدانی، زندهیاد محمد مهریار، سیفالله امینیان، اکبر تقیزادهاصل، پروین ثقةالاسلام، ابراهیم حیدری، حسین رایتیمقدم، محمدحسن طالبیان، مهناز گرجی، حسن کریمیان و ناصر نوروززاده چگینی تجلیل شده است.