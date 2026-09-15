جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

جوان آنلاین: پزشک عمومی که با معرفی خود به عنوان جراح پلاستیک و زیبایی، در چندین بیمارستان و مرکز درمانی اقدام به انجام عملهای زیبایی کرده و باعث آسیبهای شدید جسمی و روحی شماری از بیماران و حتی فوتی شدهبود، پس از افزایش شکایتها متواری شد و با دستور بازپرس پرونده، تصویر بدون پوشش او برای شناسایی و دستگیری منتشر شد.
چندی قبل مأموران پلیس تهران با شکایتهای متعددی از سوی شهروندانی روبهرو شدند که مدعی بودند پس از انجام عملهای زیبایی، دچار آسیبهای جسمی و روحی شدهاند. با افزایش تعداد شاکیان، تیمی از مأموران به دستور قاضی مهدی صانعی، بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه جرائم پزشکی، تحقیقات تخصصی درباره این پرونده را آغاز کردند.
بررسیهای اولیه نشان داد بیشتر شاکیان، زنان جوانی هستند که برای انجام عملهای زیبایی به پزشکی به نام موسی یوسفی مراجعه کرده بودند، اما پس از جراحی با عوارض و آسیبهای مختلفی مواجه شدهاند.
فریب در فضای مجازی
یکی از شاکیان در تحقیقات گفت: «مدتی قبل تصمیم گرفتم برای زیباتر شدن عمل زیبایی انجام دهم. به دنبال پزشکی متخصص و باتجربه بودم که در فضای مجازی با تبلیغات موسی یوسفی روبهرو شدم. او خودش را متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی معرفی میکرد و در صفحه اینستاگرامش کلیپهای زیادی از عملهایی که انجام داده بود، منتشر کرده بود.»
این زن ادامه داد: «او تبلیغات گستردهای داشت و مدعی بود سالها در زمینه جراحیهای زیبایی فعالیت کردهاست. من هم تحتتأثیر تبلیغاتش قرار گرفتم و تصور نمیکردم ادعاهایش واقعی نباشد. برای عمل به مطبش رفتم و هر چه طی سالها پسانداز کردهبودم، هزینه کردم، اما مدتی بعد از عمل متوجه شدم آسیبهایی در صورتم ایجاد شدهاست.»
شاکی افزود: «وقتی برای اعتراض به مطبش رفتم، گفت اینها عوارض طبیعی عمل است و بهزودی برطرف میشود، اما هر چه گذشت، وضعیت صورتم بدتر شد. وقتی دوباره به مطبش مراجعه کردم، با کمال ناباوری متوجه شدم آنجا را تخلیه کرده و دیگر خبری از او نیست.»
پزشک عمومی با عنوان جراح
در ادامه تحقیقات، بازپرس پرونده با استعلام از مراجع قانونی دریافت که موسی یوسفی، ۳۳ ساله، پزشک عمومی است و تخصصی در زمینه جراحی پلاستیک و زیبایی ندارد. با این حال، او با معرفی خود به عنوان جراح متخصص، بیماران زیادی را برای انجام عملهای زیبایی فریب دادهبود.
بررسی سوابق متهم نیز نشان داد او پیش از این چند بار به اتهام مداخله در امور پزشکی تخصصی و جعل عنوان بازداشت و به پرداخت جزای نقدی و دیه محکوم شده بود، اما پس از سپردن وثیقه آزاد شده و بار دیگر فعالیتهای غیرمجاز خود را از سر گرفتهاست.
یک فوت در پرونده
تحقیقات همچنین نشان داد پرونده این پزشک عمومی تنها به آسیبهای جسمی و روحی بیماران محدود نمیشود و یک مورد فوت نیز در سوابق شکایتها وجود دارد.
براساس بررسیهای انجامشده، زنی که برای انجام عمل زیبایی به متهم مراجعه کردهبود، پس از جراحی و بروز عفونتهای ناشی از آن، جان خود را از دست دادهاست.
مهر جعلی در بیمارستانها
در بخش دیگری از تحقیقات مشخص شد متهم برای جلب اعتماد بیماران، علاوه بر جعل عنوان، از مهر جعلی پزشک متخصص نیز استفاده کرده و در تعدادی از بیمارستانهای تهران اقدام به انجام عملهای زیبایی کردهاست. برخی از بیمارانی که تحت عمل او قرار گرفتهاند، پس از جراحی با آسیبهای شدید جسمی و روحی مواجه شدهاند. با افزایش شکایتها، متهم از دسترس خارج و متواری شد. به همین دلیل قاضی مهدی صانعی، بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه جرائم پزشکی، دستور انتشار تصویر بدون پوشش او را برای شناسایی و دستگیری در رسانهها صادر کرد.
هشدار بازپرس
قاضی صانعی درباره این پرونده به خبرنگار ما گفت: «موسی یوسفی با وجود اینکه پزشک عمومی است و صلاحیت انجام جراحیهای زیبایی را ندارد، طی چند سال گذشته با معرفی خود به عنوان جراح پلاستیک، به صورت گسترده اقدام به انجام جراحیهای زیبایی کرده و در مواردی باعث فوت و همچنین وارد شدن آسیبهای شدید و جبرانناپذیر به بیماران شدهاست.»
وی افزود: «متهم با وجود محکومیتهای قبلی، از مداخله در امور پزشکی دست نکشیده و همچنان به فعالیت خود ادامه دادهاست. با توجه به متواری بودن وی، دستور انتشار تصویرش صادر شده تا ضمن شناسایی و دستگیری او، افرادی که از سوی این متهم آسیب دیدهاند، اما تاکنون به دلایلی شکایت نکردهاند نیز شناسایی شوند.»
بازپرس پرونده در پایان تأکید کرد: «انتشار تصویر متهم همچنین با هدف آگاهیبخشی به شهروندان و پیشگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از فعالیت افرادی است که بدون داشتن صلاحیت تخصصی، جان و سلامت بیماران را به خطر میاندازند.»