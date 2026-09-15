کد خبر: 1379453
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۴:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

1 پزشک عمومی که با معرفی خود به عنوان جراح پلاستیک و زیبایی، در چندین بیمارستان و مرکز درمانی اقدام به انجام عمل‌های زیبایی کرده و باعث آسیب‌های شدید جسمی و روحی شماری از بیماران و حتی فوتی شده‌بود
غلامرضا مسکنی

جوان آنلاین: پزشک عمومی که با معرفی خود به عنوان جراح پلاستیک و زیبایی، در چندین بیمارستان و مرکز درمانی اقدام به انجام عمل‌های زیبایی کرده و باعث آسیب‌های شدید جسمی و روحی شماری از بیماران و حتی فوتی شده‌بود، پس از افزایش شکایت‌ها متواری شد و با دستور بازپرس پرونده، تصویر بدون پوشش او برای شناسایی و دستگیری منتشر شد. 
 
چندی قبل مأموران پلیس تهران با شکایت‌های متعددی از سوی شهروندانی روبه‌رو شدند که مدعی بودند پس از انجام عمل‌های زیبایی، دچار آسیب‌های جسمی و روحی شده‌اند. با افزایش تعداد شاکیان، تیمی از مأموران به دستور قاضی مهدی صانعی، بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه جرائم پزشکی، تحقیقات تخصصی درباره این پرونده را آغاز کردند. 
بررسی‌های اولیه نشان داد بیشتر شاکیان، زنان جوانی هستند که برای انجام عمل‌های زیبایی به پزشکی به نام موسی یوسفی مراجعه کرده بودند، اما پس از جراحی با عوارض و آسیب‌های مختلفی مواجه شده‌اند. 

 فریب در فضای مجازی
یکی از شاکیان در تحقیقات گفت: «مدتی قبل تصمیم گرفتم برای زیباتر شدن عمل زیبایی انجام دهم. به دنبال پزشکی متخصص و باتجربه بودم که در فضای مجازی با تبلیغات موسی یوسفی روبه‌رو شدم. او خودش را متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی معرفی می‌کرد و در صفحه اینستاگرامش کلیپ‌های زیادی از عمل‌هایی که انجام داده بود، منتشر کرده بود.»
این زن ادامه داد: «او تبلیغات گسترده‌ای داشت و مدعی بود سال‌ها در زمینه جراحی‌های زیبایی فعالیت کرده‌است. من هم تحت‌تأثیر تبلیغاتش قرار گرفتم و تصور نمی‌کردم ادعاهایش واقعی نباشد. برای عمل به مطبش رفتم و هر چه طی سال‌ها پس‌انداز کرده‌بودم، هزینه کردم، اما مدتی بعد از عمل متوجه شدم آسیب‌هایی در صورتم ایجاد شده‌است.»
شاکی افزود: «وقتی برای اعتراض به مطبش رفتم، گفت اینها عوارض طبیعی عمل است و به‌زودی برطرف می‌شود، اما هر چه گذشت، وضعیت صورتم بدتر شد. وقتی دوباره به مطبش مراجعه کردم، با کمال ناباوری متوجه شدم آنجا را تخلیه کرده و دیگر خبری از او نیست.»

 پزشک عمومی با عنوان جراح
در ادامه تحقیقات، بازپرس پرونده با استعلام از مراجع قانونی دریافت که موسی یوسفی، ۳۳ ساله، پزشک عمومی است و تخصصی در زمینه جراحی پلاستیک و زیبایی ندارد. با این حال، او با معرفی خود به عنوان جراح متخصص، بیماران زیادی را برای انجام عمل‌های زیبایی فریب داده‌بود. 
بررسی سوابق متهم نیز نشان داد او پیش از این چند بار به اتهام مداخله در امور پزشکی تخصصی و جعل عنوان بازداشت و به پرداخت جزای نقدی و دیه محکوم شده بود، اما پس از سپردن وثیقه آزاد شده و بار دیگر فعالیت‌های غیرمجاز خود را از سر گرفته‌است. 

 یک فوت در پرونده
تحقیقات همچنین نشان داد پرونده این پزشک عمومی تنها به آسیب‌های جسمی و روحی بیماران محدود نمی‌شود و یک مورد فوت نیز در سوابق شکایت‌ها وجود دارد. 
براساس بررسی‌های انجام‌شده، زنی که برای انجام عمل زیبایی به متهم مراجعه کرده‌بود، پس از جراحی و بروز عفونت‌های ناشی از آن، جان خود را از دست داده‌است. 

 مهر جعلی در بیمارستان‌ها
در بخش دیگری از تحقیقات مشخص شد متهم برای جلب اعتماد بیماران، علاوه بر جعل عنوان، از مهر جعلی پزشک متخصص نیز استفاده کرده و در تعدادی از بیمارستان‌های تهران اقدام به انجام عمل‌های زیبایی کرده‌است. برخی از بیمارانی که تحت عمل او قرار گرفته‌اند، پس از جراحی با آسیب‌های شدید جسمی و روحی مواجه شده‌اند. با افزایش شکایت‌ها، متهم از دسترس خارج و متواری شد. به همین دلیل قاضی مهدی صانعی، بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه جرائم پزشکی، دستور انتشار تصویر بدون پوشش او را برای شناسایی و دستگیری در رسانه‌ها صادر کرد. 

 هشدار بازپرس
قاضی صانعی درباره این پرونده به خبرنگار ما گفت: «موسی یوسفی با وجود اینکه پزشک عمومی است و صلاحیت انجام جراحی‌های زیبایی را ندارد، طی چند سال گذشته با معرفی خود به عنوان جراح پلاستیک، به صورت گسترده اقدام به انجام جراحی‌های زیبایی کرده و در مواردی باعث فوت و همچنین وارد شدن آسیب‌های شدید و جبران‌ناپذیر به بیماران شده‌است.»
وی افزود: «متهم با وجود محکومیت‌های قبلی، از مداخله در امور پزشکی دست نکشیده و همچنان به فعالیت خود ادامه داده‌است. با توجه به متواری بودن وی، دستور انتشار تصویرش صادر شده تا ضمن شناسایی و دستگیری او، افرادی که از سوی این متهم آسیب دیده‌اند، اما تاکنون به دلایلی شکایت نکرده‌اند نیز شناسایی شوند.»
بازپرس پرونده در پایان تأکید کرد: «انتشار تصویر متهم همچنین با هدف آگاهی‌بخشی به شهروندان و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از فعالیت افرادی است که بدون داشتن صلاحیت تخصصی، جان و سلامت بیماران را به خطر می‌اندازند.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پزشک عمومی ، بیمارستان ، عمل زیبایی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

بدون شرح

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

مظلوم‌تر از بهشتی‌

هوای اطلس اقلیمی کشور تازه می‌شود 

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار