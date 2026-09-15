برگزاری نمایشگاه کتاب در سال جاری با وجود پیگیریهای وزارت ارشاد و محسن جوادی در هالهای از ابهام قرار دارد.
خرداد ماه سال جاری بود که محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از اهتمام جدی این وزارتخانه برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران خبر داد، اما تصمیمگیری درباره چگونگی برگزاری را منوط به نظر شورای سیاستگذاری و فراهمشدن شرایط امنیتی و ثبات اوضاع پس از آتشبس دانست.
جوادی در گفتوگو با تسنیم، ضمن خودداری از ارائه نظر قطعی درباره زمان و مکان برگزاری، اعلام کرد وزارت ارشاد این آمادگی را دارد که حتی پیش از هفته کتاب (آبان ماه) و در شهریور ماه نمایشگاه را برگزار کند، اما این نهادهای بالادستی هستند که باید نسبت به برگزاری نمایشگاه نظر مساعد دهند. اکنون با پایان یافتن شهریور ماه و برگزاری جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه که در آن درباره امکان برگزاری، چگونگی برپایی، بهترین زمان و حتی میهمان ویژه مباحث اولیهای مطرح شد، هنوز خبری از برگزاری نمایشگاه، ولو در آبان ماه و همزمان با هفته کتاب، نیست.
پیگیریهای خبرنگار تسنیم نشان میدهد که محسن جوادی بهعنوان معاون فرهنگی وزارت ارشاد، همچنان پیگیر برگزاری نمایشگاه است و استعلامهای لازم از سوی نهادهای ذیربطِ اجتماعی و امنیتی انجام شده، منتهی هنوز پاسخ روشنی به این استعلامها داده نشده است.
از سوی دیگر، با توجه به حجم قابلتوجه فعالیتهای پیش از برگزاری نمایشگاه (شامل انتشار فراخوان، ثبتنام ناشران داخلی و خارجی، آمادهسازی مکان و...) که هر ساله انجام میشود، بعید است در صورت توافق و تأیید نهادهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز، شاهد برگزاری نمایشگاه در آبان ماه باشیم.
اکنون باید دید، نخست آنکه برگزاری رویدادی در سطح و اندازه نمایشگاه کتاب تهران با حجم بازدید روزانه چندصد هزار نفر، از سوی نهادهای مذکور تأیید میشود یا خیر؟
دوم آنکه در صورت تأیید، شورای سیاستگذاری چه نوع نمایشگاهی را به تصویب میرساند؟ و سوم اینکه درباره مکان نمایشگاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟ آیا مصلای تهران بهعنوان مکان دورههای گذشته، امکان ارائه فضا در نیمه دوم سال برای چنین نمایشگاهی را دارد یا خیر.