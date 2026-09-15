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تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۰
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تهدید به لغو تابعیت سازندگان مستند «نازا»

رژیم‌صهیونیستی به مستندسازان اسرائیلی هم رحم نکرد

1 میکی زوهار، وزیر فرهنگ رژیم‌صهیونیستی، پس از آنکه مستند «نازا» با موضوع افشاگری علیه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد، تهدید کرد برای لغو تابعیت یوال آبراهام و راشل زر، کارگردانان این فیلم، اقدام خواهد کرد.

جوان آنلاین: میکی زوهار، وزیر فرهنگ رژیم‌صهیونیستی، پس از آنکه مستند «نازا» با موضوع افشاگری علیه رژیم صهیونیستی در جنگ غزه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد، تهدید کرد برای لغو تابعیت یوال آبراهام و راشل زر، کارگردانان این فیلم، اقدام خواهد کرد. 
به گزارش فارس، زوهار روز یک‌شنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، مدعی شد این مستند «نفرت‌انگیز» است و دریافت جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز را «تکان‌دهنده» خواند. او این فیلمسازان را متهم کرد که «فقط برای تشویق شدن از سوی یهودستیزان در سراسر جهان» به رژیم‌صهیونیستی آسیب می‌زنند. 
زوهار همچنین گفت اقدامات آبراهام و زر «خیانت» به این رژیم محسوب می‌شود. او نوشت: به‌عنوان وزیر فرهنگ، فوراً برای لغو تابعیت این سازندگان منفور به دلیل خیانت اقدام خواهم کرد. 
مستند ۸۰ دقیقه‌ای «نازا» شهادت‌های گسترده‌ای از افسران اطلاعاتی و سربازان رژیم‌صهیونیستیی ارائه می‌کند که در شناسایی و هدف‌گیری غیرنظامیان فلسطینی از راه دور مشارکت داشته‌اند. عنوان این فیلم از یک اصطلاح اختصاری در ارتش رژیم‌صهیونیستی گرفته شده که برای اشاره به غیرنظامیانی به کار می‌رود که انتظار می‌رود در یک حمله نظامی کشته شوند. در این فیلم، اقرار نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی رژیم‌صهیونیستی که به‌صورت ناشناس با سازندگان گفت‌و‌گو کرده‌اند، ارائه می‌شود. مصاحبه‌شوندگان درباره یک سامانه هوش مصنوعی به نام «لاوندر» (Lavender) صحبت می‌کنند که به گفته آنها برای نظارت بر ارتباطات فلسطینیان در غزه و تعیین اهداف حملات مرگبار مورد استفاده قرار گرفته است. 
این افراد سپس در خانه‌هایشان و در طول شب هدف بمباران قرار می‌گرفتند، در حالی که رژیم صهیونیستی می‌دانست این حملات خانواده‌های آنها را نیز به شهادت می‌رساند. ارتش رژیم‌صهیونیستی همچنین برای شناسایی محل حضور این اهداف، تلفن‌های آنها را هک می‌کرد و به‌صورت مخفیانه به مکالمات آنها با همسران و فرزندانشان، لحظاتی پیش از شهادت، گوش می‌داد. 
این مستند در نخستین نمایش خود در جشنواره با استقبال ۲۵ دقیقه‌ای ایستاده تماشاگران روبه‌رو شد. آبراهام پیش‌تر گفته بود امیدوار است این مستند دولت‌های غربی را به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم‌صهیونیستی ترغیب کند. 
این فیلم همچنین روایت‌های دست‌اولی درباره ویرانی محله‌هایی را دربرمی‌گیرد که برآورد ارتش رژیم‌صهیونیستی نشان می‌داد تا ۲۵ درصد ساکنان آنها همچنان در خانه‌های خود پناه گرفته‌اند. سوزاندن سازمان‌یافته خانه‌های غیرنظامیان و کشتن غیرنظامیان در یک محل توزیع مواد غذایی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این مستند است. 
چند نفر از مصاحبه‌شوندگان در یک واحد اطلاعاتی مخفی فعالیت داشته‌اند که مستقیماً به دفتر نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، گزارش می‌دهد. آبراهام و زر در بیانیه‌ای عنوان کردند این فیلم را از روی «احساس وظیفه» ساخته‌اند تا با استفاده از جایگاه خود به‌عنوان فیلمساز و روزنامه‌نگار، «سیستم‌های پشت کشتار گسترده غیرنظامیان فلسطینی» که رژیم صهیونیستی مسئول آن است را بررسی کنند. این دو کارگردان که در مستند «سرزمین دیگری نیست» با حمدان بلال و باسل عدرا همکار بودند و برای آن مستند نیز جایزه اسکار دریافت کردند تأکید داشتند تمرکز «نازا» بر «جنایات جنگی پراکنده‌ای که توسط سربازان خودسر ارتکاب یافته‌اند»، نیست. 
آنها گفتند: این فیلم درباره خودِ دستورها، سیاست‌ها و رویه‌های پذیرفته‌شده‌ای است که این اقدامات [کشتار غیرنظامیان]را شکل می‌دهند. همچنین درباره زبان و منطقی است که اجرای این رویه‌ها را ممکن می‌کند و درباره سیستم و افرادی است که چرخ‌های آن را به حرکت درمی‌آورند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فیلم ، رژیم صهیونیستی ، هنر
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