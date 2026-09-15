جوان آنلاین: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه بخشی از مشکلات امروز کشور نتیجه قواعد نادرستی است که طی دهههای گذشته در حوزههای مختلف شکل گرفته است، گفت: دولت چهاردهم به جای آنکه صرفاً با راهحلهای کوتاهمدت پیامدهای این مشکلات را مدیریت کند، در حال تغییر قواعد سیاستگذاری در حوزههایی مانند انرژی، انضباط مالی و بازنشستگی است تا شیوه دستیابی به نتایج نیز تغییر کند.
به گزارش مرکز روابطعمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در نشست صمیمانه رئیسجمهور با بازنشستگان، ضمن قدردانی از همراهی بازنشستگان با دولت اظهار کرد: بازنشستگان به اشکال مختلف به دولت و نظام کمک کردهاند و بهرغم شرایط بسیار سخت، بخشی از بار مشکلات کشور را تحمل کردهاند.
وی با اشاره به تحریمهای ۱۵ ساله دشمن و تهاجم نظامی مستقیم از سال گذشته گفت: یکی از سختیهایی که کشور با آن مواجه بوده، تحریمهایی است که حدود ۱۵ سال از سوی دشمن اعمال شده و از سال گذشته نیز این فشارها با تهاجم مستقیم نظامی همراه شده است. میدری افزود: این جنگ هزینههای سنگینی به کشور وارد کرد. شهادت رهبر شهید، فرماندهان و خسارتهای جبرانناپذیر و بزرگی که به کشور وارد شد، از جمله این هزینههاست. کودکان میناب نیز در این جنگ به شهادت رسیدند.
وی با تأکید بر اینکه خسارتهای جنگ تنها انسانی نبوده است، ادامه داد: این جنگ خسارت اقتصادی بسیار سنگینی نیز به کشور وارد کرد. فشار اقتصادی ناشی از جنگ تنها مختص ایران نبود و کل جهان را تحت تأثیر قرار داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بانک مرکزی اروپا به تازگی اعلام کرده که تا سه سال آینده نمیتوانیم هزینههای این بحران را جبران کنیم. ما که بهطور مستقیم درگیر محاصره اقتصادی بودیم، شرایط بسیار سختتری را تجربه کردیم. با وجود همه این شرایط اما، تسلیمناپذیریم؛ جنگ را بلدیم و همزمان به دنبال صلح پایدار هستیم، صلحی که با عزتمندی و سرافرازی مردم ایران همراه باشد و امریکا نیز در آن تجاوزکار بودن خود را بپذیرد.
بخشی از مشکلات امروز محصول قواعد غلط گذشته است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تفکیک مشکلات ناشی از شرایط کنونی از مشکلات ریشهدار کشور اظهار کرد: جدای از شرایط کنونی، بخشی از مشکلات ما ناشی از قواعد غلط است. وی افزود: مصرف آب براساس قواعد غلط پایهگذاری شد، مصرف انرژی نیز براساس قواعد غلط شکل گرفت و حملونقل عمومی نیز بر همین اساس پایهگذاری شد و نتیجه این قواعد آن است که امروز با مسائل و مشکلات موجود مواجه هستیم. میدری با بیان اینکه نظام بازنشستگی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است، گفت: وقتی سن بازنشستگی را تا ۵۰ سالگی پایین آوردیم، بحرانهای بازنشستگی آغاز شد.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۵۰ نیز با این توهم که درآمد نفتی داریم و به ثروت پایدار رسیدهایم، شروع به مصرف همه چیز کردیم.
دولت چهاردهم؛ دولت تغییر ریلهای سیاستگذاری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم برای اصلاح این وضعیت گفت: دولت دکتر پزشکیان به دنبال تغییر قواعد است و قواعدی در حوزه سیاستگذاری، انرژی، انضباط مالی و حوزههای دیگر از آغاز دولت در دستور کار قرار دارد. دولت چهاردهم، دولت تغییر ریلهای سیاستگذاری است. بنای دولت بر این است که به جای راهحلهای کوتاهمدت، قواعد را تغییر دهد تا شیوه تحصیل نتایج نیز متفاوت شود.
وی تأکید کرد: دولت میتواند با سیاستهای کوتاهمدت اقداماتی انجام دهد، اما ممکن است در این مسیر حجم نقدینگی را افزایش دهد و از مهار تورم غافل شود، در مقابل میتوان همزمان راهکارهای پایهدار و قواعد سازنده را پیش برد.
تلاش دولت برای نزدیک کردن مستمریها به اصل کفایت
میدری در ادامه به وضعیت مستمری بازنشستگان پرداخت و گفت: براساس مطالعاتی که انجام دادهایم، مستمری بازنشستگان تکافو نمیکند و تلاش ما در طول این دو سال این بوده که مستمری با اصل کفایت سازگار شود. وی افزود: در همین زمینه نشستهای مختلفی داشتهایم و متناسبسازی نیز براساس مر قانون انجام شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از سوی دیگر همواره تلاش کردهایم افزایش حداقل حقوق براساس نرخ تورم باشد، اما هر نرخی که انتخاب شد، به علت شرایط جنگی باز هم از نرخ تورم عقب ماند.