جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، «جی دی ونس» معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد: ما تحولات یمن و وضعیت مربوط به سعودی‌ها و همچنین تماس هایمان با حوثی‌ها (ارتش و رزمندگان یمنی) را به‌دقت دنبال می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: این مسائل همچنان تحت رصد دقیق خواهند بود. ما در خصوص تحولات اخیر گفت‌و‌گو‌های مستقیمی با حوثی‌ها (ارتش و رزمندگان یمنی)، اماراتی‌ها و سعودی‌ها داشته‌ایم. وضعیت به سرعت در حال تغییر است و ما برای حفظ منافع خود، آن را زیر نظر داریم.

«جی دی ونس» سپس افزود: ما نسبت به تصرف جزیره «میون» (پریم) در دریای سرخ توسط حوثی‌ها (ارتش و رزمندگان یمنی) نگران هستیم و وضعیت را به‌دقت رصد می‌کنیم.