رسانه‌های لبنانی از انفجار یک ساختمان در شهرک «مجدل زون» و به آتش کشیده شدن شماری از خانه‌ها در شهرک «الطیری» در جنوب لبنان از سوی نظامیان ارتش رژیم اشغالگر خبر دادند.

جوان آنلاین: نیرو‌های رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه یک ساختمان را در شهرک مجدل زون در جنوب لبنان منفجر کردند.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد، یک پهپاد اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز پایتخت این کشور به پرواز درآمده است. همزمان، نیرو‌های صهیونیستی شماری از خانه‌ها را در شهرک الطیری در شهرستان بنت جبیل در جنوب لبنان به آتش کشیدند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ژوزف عون رئیس‌جمهور لبنان، در سفری که رسانه‌های لبنانی آن را «غافلگیرکننده» توصیف کردند، به شهر النبطیه رفت. عون در این سفر، «رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان، و شماری از فرماندهان دستگاه‌های امنیتی را همراه خود داشت.

رئیس‌جمهور لبنان در جریان این سفر با بیان اینکه «در حال حاضر هیچ مذاکره جدیدی با اسرائیل وجود ندارد» تأکید کرد خروج نیرو‌های اسرائیلی، بازگشت اسرا و آوارگان و بازسازی، از جمله اصول و مطالبات ملی لبنان است.