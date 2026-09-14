جوان آنلاین: دو مقام منطقه‌ای روز دوشنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند که خط لوله نفت حیاتی عربستان تا زمان تعمیر، عمدتا برای چندین هفته خارج از سرویس خواهد بود.

به گزارش ایرنا، این رسانه نوشت: چنین تحولاتی، تلاش عربستان سعودی برای رساندن نفت خود به بازار و در عین حال اجتناب از تنگه هرمز را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. این کشور برای انتقال تولید نفت خام خود از بنادر خلیج فارس به بنادر ساحل غربی دریای سرخ، به خط لوله شرق-غرب که در سراسر کشور امتداد دارد، متکی است.

حمله پهپادی روز پنجشنبه گذشته باعث تعطیلی خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری شد. این خط لوله قادر است روزانه تا ۷ میلیون بشکه نفت را به دریای سرخ منتقل کند.

آسوشیتدپرس به نقل از مقامات مطلع در این زمینه عنوان کرد که تعمیر خسارات وارده، از جمله در یک تاسیسات پمپاژ اصلی، ممکن است بین سه تا پنج هفته به طول انجامد. یکی از این مقام‌ها اظهار داشت که ممکن است خط لوله در حین انجام عملیات تعمیر توسط تیم‌های مربوطه، به صورت محدود و جزئی به کار خود ادامه دهد. اما این وقفه طولانی‌مدت فشار بیشتری بر عرضه جهانی نفت وارد می‌کند.

حمله اخیر پهپاد‌های ناشناس به خط لوله نفتی حیاتی شرق به غرب عربستان سعودی موجب از کار افتادن آن شد و تحقیقات برای مشخص شدن عامل این حملات در حال انجام است و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.

به گفته خریداران و تاجران نفت عربستان، اگر این خط لوله ظرف چند روز دوباره راه‌اندازی نشود، تعطیلی آن می‌تواند تا ۴ درصد از عرضه جهانی نفت را کاهش دهد.

این ادعا مطرح شده بود که نیرو‌های مسلح یمن این خط لوله را هدف قرار دادند، اما عربستان مدعی شده است که این حمله پهپادی از داخل خاک عراق صورت گرفته است.