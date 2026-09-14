خبر «قرارداد فروش نفت به یک تراستی با مجوز وزیر نفت» تکذیب شد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تکذیب خبر منتشرشده درباره قرارداد فروش نفت به فردی به نام «آقایاری» با مجوز وزیر نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران فروش نفت را در چهارچوب قواعد و مقررات انجام می‌دهد

جوان آنلاین: به نقل از وزارت نفت، حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به حواشی منتشر شده مبنی بر اینکه «قرارداد فروش نفت ظاهراً به آقایی به نام «آقایاری» با مجوز وزیر نفت بوده و وی در نامه‌ای به یکی از نهاد‌های عالی نظارتی، بدهی چند میلیارد دلاری این فرد را تأیید و اعلام کرده است که قرارداد فروش نفت با موافقت وزیر نفت و بدون تأییدیه کارگروه مقابله با تحریم‌ها محقق شده است»، بیان کرد: اخیراً در برخی رسانه‌ها اخباری درباره فروش نفت منتشر شده است؛ من این موضوع را تکذیب می‌کنم. شرکت ملی نفت ایران فروش نفت را در چهارچوب قواعد و مقررات و دستورعمل‌های مشخص خود انجام می‌دهد و این فرایند با رعایت الزام‌های نهاد‌های نظارتی انجام می‌شود.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه این موضوع مسبوق به سابقه است، افزود: ما پروژه‌های خاصی برای دورزدن تحریم‌ها داریم که لازم نیست در سطح کشور یا رسانه‌ها مطرح شود؛ زیرا می‌تواند نوعی بازی در زمین دشمن باشد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: کارکنان شرکت ملی نفت در خط مقدم جبهه اقتصادی کشور هستند و اکنون در شاخص‌های مختلف، از تولید و توسعه گرفته تا صادرات، در حال رکوردشکنی و تلاش هستند.

بورد از فعالان رسانه‌ای کشور خواست مسائل و اخبار مربوط به فروش نفت را از مجاری مربوط دنبال کنند و افزود: انتشار گسترده این اخبار در رسانه‌ها شاید به مصلحت کشور نباشد و تجزیه‌وتحلیل آنها می‌تواند به دشمن کمک کند.

شرکت ملی نفت پاسخ‌گوی مراجع نظارتی است

وی تصریح کرد: اگر کسی نگرانی یا سؤالی دارد، مراجع قانونی ازجمله قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی وجود دارند و شرکت ملی نفت ایران نیز در برابر مراجع ذی‌ربط پاسخ‌گوست.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به حساسیت اطلاعات مربوط به فروش نفت گفت: این اطلاعات مانند اطلاعات سری و جنگی کشور است و انتظار داریم دوستان رسانه‌ای به این موضوع توجه کنند.