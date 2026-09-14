کد خبر: 1379425
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۳
بين‌الملل » اخبار كلی

وزیر انرژی آمریکا: هیچ برنامه‌ای برای غنی‌سازی هسته‌ای در عربستان نداریم

2 وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد واشنگتن «هیچ برنامه‌ای» برای غنی‌سازی هسته‌ای در عربستان سعودی ندارد.

جوان آنلاین: «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد این کشور «هیچ برنامه‌ای» برای غنی‌سازی هسته‌ای در عربستان سعودی ندارد.

رایت همچنین گفت ظرفیت پالایش نفت این کشور در حال حاضر در «وضعیت بسیار محدود» قرار گرفته است.

این مقام آمریکایی همچنین ادعا‌های آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکرار و مدعی شد، تهران در تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای بوده است؛ ادعایی که جمهوری اسلامی ایران و همچنین نهاد‌های اطلاعاتی و نظارتی غربی بار‌ها آن را رد کرده است.

در ژوئیه ۲۰۲۶، آمریکا و عربستان سعودی توافق همکاری هسته‌ای غیرنظامی موسوم به «توافق ۱۲۳» را به همراه یک توافق دوجانبه پادمانی امضا کردند. «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا و «عبدالعزیز بن سلمان» وزیر انرژی عربستان این توافق را امضا کردند؛ توافقی که چارچوب حقوقی همکاری بلندمدت دو کشور در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، انتقال فناوری و مشارکت شرکت‌های آمریکایی در برنامه هسته‌ای عربستان را فراهم می‌کند.

وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده است که این همکاری با هدف تأمین نیاز‌های انرژی عربستان و در عین حال رعایت الزامات ایمنی، امنیت و عدم اشاعه هسته‌ای انجام می‌شود. این توافق پس از سال‌ها مذاکره میان واشنگتن و ریاض حاصل شد و دولت آمریکا در اوت آن را برای طی روند بررسی قانونی به کنگره ارسال کرد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد مناقشه در مذاکرات، مسئله غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان بوده است. متن توافق امکان غنی‌سازی را به‌طور مطلق منتفی نمی‌کند و مقرر کرده است دو طرف یک مطالعه مشترک درباره غنی‌سازی و تبدیل اورانیوم انجام دهند؛ براساس متن منتشرشده، مواد مشمول توافق در صورت موافقت کتبی دو کشور و پس از تکمیل این مطالعه می‌توانند غنی‌سازی شوند.

توافق همچنین عربستان را ملزم به پذیرش «پروتکل الحاقی» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نکرده و به جای آن یک سازوکار پادمانی دوجانبه میان واشنگتن و ریاض در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که موجب طرح نگرانی‌هایی در میان کارشناسان عدم اشاعه شده است.

برچسب ها: وزیر انرژی آمریکا ، همکاری اقتصادی ، عربستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

بدون شرح

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار