فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

جوان آنلاین: فایننشال تایمز عصر دوشنبه در گزارشی نوشت: برای چند ماه، جنگ آمریکا علیه ایران بین جنگ و صلح در نوسان بوده است. تلاشها برای یافتن یک راهحل دیپلماتیک با درگیریهای پراکندهای همراه بوده، اما در طول هفته گذشته، درگیری در خلیج فارس به طرز چشمگیری گسترش یافته و در عین حال تلاشهای صلحآمیز با شکست مواجه شدهاند.
به گزارش ایسنا، این روزنامه انگلیسی در رابطه با تشدید تازه تنشها در منطقه و دستاوردهای نظامی نیروهای انصارالله یمن نوشت: کنترل بیشتر سواحل دریای سرخ یمن توسط انصارالله که متحد نزدیک ایران است، توجه را به جبهه جدیدی در این جنگ معطوف کرده است. با گسترش درگیریها، عربستان سعودی اکنون خود را در خط مقدم میبیند که توانایی این کشور را برای صادرات نفت و برنامههای بزرگ توسعهمحور محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به خطر میاندازد. محدودیتهای بیشتر در مورد تامین انرژی درست زمانی که جهان غرب به سمت زمستان میرود، در حال ظهور است و این به نوبه خود، ادعای دولت ترامپ مبنی بر اینکه ایالات متحده به تدریج در مبارزه خود با ایران دست بالا را محقق میکند، تضعیف میسازد.
فایننشال تایمز در ادامه افزود: جنگ ایالات متحده علیه ایران را میتوان به عنوان یک درگیری سه بُعدی در نظر گرفت. بُعد اول میدان نبرد است. بعد دوم درگیری اقتصادی است. بعد سوم نبرد روایتها است. هر سه به هم مرتبط و در حال حاضر علیه ایالات متحده در حال چرخش هستند.
این رسانه انگلیسی در این باره استدلال کرد: هنگامی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ را در ۲۸ فوریه آغاز کردند، معتقد بودند که برتری نظامی آنها چنان چشمگیر است که به راحتی پیروز خواهند شد، اما توانایی ایران در مقاومت در برابر حمله اول و سپس بستن تنگه هرمز و حمله به پایگاههای آمریکایی در کشورهای خلیج فارس توهم جنگ کوتاهمدت را از بین برد. بستن تنگه و مقابله با محاصره ایران توسط آمریکا، بُعد دوم جنگ یعنی مبارزه اقتصادی را افزایش داد. ایرانیها با مسدود کردن صادرات نفت و حمله به پایگاههای آمریکایی در کشورهای خلیج فارس امیدوار بودند که فشار اقتصادی کافی برای پایان دادن به جنگ به شرایط خود ایجاد کنند. ایالات متحده که با اکراه به این نتیجه رسیده بود که هیچ راه نظامی آسانی برای بازگشایی کامل هرمز وجود ندارد، به جنگ اقتصادی خود متوسل شد.
فایننشال تایمز پیش از اشاره به زاویه دیگری از شکست آمریکا در برابر ایران، نوشت: تا زمان مداخله انصارالله، کاخ سفید بهطور فزایندهای مطمئن به نظر میرسید که میتواند در نبرد اقتصادی پیروز شود، اما پیشرویهای نیروهای انصارالله یمن و حمله به خط لوله شرق-غرب، بازی را تغییر داد. از طرفی، دولت دونالد ترامپ با انتخابات میاندورهای مهمی در ماه نوامبر روبهرو است و به خوبی میداند که افزایش شدید قیمت بنزین، حمایت از جمهوریخواهان را تضعیف خواهد کرد. همچنین، کشورهای حوزه خلیج فارس به سختیهای اقتصادی عادت ندارند و حمله به خط لوله عربستان سعودی موضوع نگرانکنندهای از آسیبپذیری بخش عمدهای از زیرساختهای خلیج فارس است.
این روزنامه انگلیسی درباره زاویه دیگری از شکست آمریکایی نوشت: این تحولات اخیر در ابعاد نظامی و اقتصادی جنگ، بُعد سوم یعنی نبرد روایتها را تغییر خواهد داد. طرفی که در نبرد روایتها شکست بخورد، ابتکار عمل سیاسی و دیپلماتیک را نیز از دست خواهد داد. ایالات متحده اکنون میخواهد این ابتکار عمل را پس بگیرد، اما نکته قابلتوجه این است که دونالد ترامپ ظاهرا درخواستهای محمد بن سلمان برای حملات نظامی فوری به نیروهای انصارالله یمن را رد کرده است. این نشان میدهد که ایالات متحده بهطور فزایندهای از محدودیتهای آنچه میتواند از طریق نیروی نظامی به دست آورد، آگاه است.
فایننشال تایمز در پایان خاطرنشان کرد: اکنون رئیسجمهور ایالات متحده ممکن است مجبور باشد تصمیم بگیرد که آیا میخواهد با انصارالله و همچنین ایران مقابله کند یا اینکه آیا بار دیگر، ایالات متحده باید ضررهای خود را کاهش دهد.