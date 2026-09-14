نشت گاز آمونیاک در بندر «عقبه» اردن

بر اثر نشت گاز آمونیاک در مجتمع صنعتی استان عقبه اردن، ۱۱ نفر دچار علائم خفگی و مسمومیت شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «عمون»، «نضال العوران» مسئول محیط زیست و ایمنی عمومی در اداره منطقه اقتصادی ویژه عقبه، اعلام کرد این نشت در جریان عملیات تعمیر و نگهداری یکی از پمپ‌های قدیمی رخ داده و موجب آزاد شدن گاز آمونیاک باقی‌مانده در یک مخزن قدیمی شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌ها، در پی این حادثه صدای انفجار در منطقه شنیده شد و رسانه‌های صهیونیستی هم این گزارش را تایید و اعلام کردند که در ایلات این صدا شنیده شده است.

وی افزود: وضعیت ۱۱ نفر از مصدومان، خفیف تا متوسط گزارش شده است. برخی از آنها در درمانگاه مجتمع تحت مداوا قرار گرفتند و تعدادی دیگر برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

العوران همچنین گفت بندر عقبه به‌صورت احتیاطی تخلیه شد و پس از پایان اقدامات اضطراری و انجام بازرسی برای اطمینان از ایمنی، فعالیت بندر طی ساعات آینده از سر گرفته خواهد شد.