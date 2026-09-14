نظرسنجی؛ احساسات ضداسرائیلی و ضدآمریکایی در ترکیه در اوج خود است

جوان آنلاین: نظرسنجی موسسه «آسال آراشتیرما» حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان مورد بررسی، ایالات متحده و اسرائیل را دشمنان ترکیه میدانند.
به گزارش ایرنا، در این نظرسنجی یونان و فرانسه در رتبههای بعدی کشورهایی هستند که مردم ترکیه آنها را دشمن خود میپندارند.
با توجه به اقدامهای جنایتکارانه که از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی طی سالهای گذشته در منطقه انجام شده است، ۸۴ درصد از مردم ترکیه، رژیم اسرائیل و ۷۰.۵ درصد از آنها نیز آمریکا را دشمن تلقی میکنند.
روزنامه «آیدین لیک» وابسته به حزب ملیگرای «وطن» در ترکیه، امروز دوشنبه با استناد به نتایج این نظرسنجی تاکید کرد که ملت به وضوح منبع واقعی تهدید را شناسایی کرده است.
نگرش منفی نسبت به رژیم صهیونیستی در ترکیه بسیار گسترده است. در نظرسنجی موسسه «پیو» که در خرداد سال جاری در ۳۶ کشور انجام شد، ۹۷ درصد از ترکها دیدگاه نامطلوبی نسبت به اسرائیل داشتند. این بالاترین میزان در میان کشورهای مورد بررسی بود و نسبت به نظرسنجی سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته بود.
در رده بندی دشمنان ترکیه، یونان به عنوان دشمن دیرینه آنکارا که همواره رقابتهایی را برای تاثیرگذاری بر قبرس با یکدیگر داشتند، با ۶۶.۶ درصد در رتبه سوم قرار دارد. فرانسه هم با ۵۸.۵ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.
فرانسه عضو اتحادیه اروپا و متحد نزدیک یونان است و در مناقشات شرق مدیترانه در سالهای گذشته مواضعی نزدیکتر به آتن داشته است. در مقابل، ترکیه بر حقوق خود و جمهوری ترک قبرس شمالی در مدیترانه شرقی تاکید میکند.