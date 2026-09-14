کد خبر: 1379418
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای وزیر انرژی آمریکا درباره وضعیت تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز

5 وزیر انرژی آمریکا در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد: نفتکش‌ها شبانه از تنگه هرمز عبور می‌کنند و تحت اسکورت نیروی دریایی آمریکا قرار دارند!

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادعا‌هایی اثبات نشده و در تلاش برای آرام کردن بازار صعودی انواع سوخت و انرژی مدعی شد: نفتکش‌ها شبانه از تنگه هرمز عبور می‌کنند و تحت اسکورت نیروی دریایی آمریکا قرار دارند. ما اهرم فشار را از ایران که تلاش می‌کرد کنترل کشتیرانی جهانی را در دست بگیرد، سلب کرده‌ایم. داده‌های ما درباره کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، تخمینی نیست بلکه اطلاعاتی دقیق و مبتنی بر واقعیت است!

به گزارش مهر، او همچنین مدعی شد: میانگین متحرک هفت‌روزه محموله‌های نفتی مخفیانه که با همراهی نیروی دریایی آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌کنند، در حال افزایش است و این روند ادامه خواهد داشت. رقم اوج ۱۷ میلیون بشکه در یک روز (مورخ اول سپتامبر) در واقع بالاتر بوده است، چون یک کشتی در محاسبات لحاظ نشده بود. مشخص شد که حجم واقعی در آن روز ۱۸ میلیون بشکه بوده است.

وزیر انرژی آمریکا همچنین در نشست کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی مداخله جویانه مدعی شد ادامه پایبند نبودن ایران به الزامات هسته‌ای، نظام منع اشاعه هسته‌ای را تضعیف می‌کند و غیرقابل قبول است.

او افزود تهران زمان کافی برای رسیدگی به «قصور فاحش» خود داشته است و دادن زمان بیشتر تنها موجب به تعویق افتادن «پاسخگویی مورد انتظار» خواهد شد.

برچسب ها: وزیر انرژی آمریکا ، تردد نفتکش ها ، تنگه هرمز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

بدون شرح

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار