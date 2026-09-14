نخستین واکنش لندن به تلاش اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی برای استقلال

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری راشا تودی، دفتر اندی برنهام نخست وزیر انگلیس امروز دوشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: نخست وزیر، از ایده برگزاری همه پرسی برای جدایی اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی حمایت نمیکند.
به گزارش مهر، از سوی دیگر، حزب «شینفین» پس از امضای توافقنامهای با حزب ملی اسکاتلند (SNP) و حزب «پلاید کامری» (Plaid Cymru)، اعلام کرد که اندی برنهام نمیتواند مانع از فروپاشی انگلیس شود.
اونیل، وزیر اول ایرلند شمالی نیز تأکید کرد که برنهام «قادر نخواهد بود جلوی موج» ملیگرایی در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را بگیرد.
از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری آناتولی، سخنگوی «اندی برنهام» امروز دوشنبه در نخستین واکنش به بیانیه حق تعیین سرنوشت که توسط وزرای اول اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی امضا شده است، اعلام کرد که او «به شدت به اتحاد انگلیس اعتقاد دارد.
به گزارش اسکاینیوز، سخنگوی برنهام اظهار داشت: نخست وزیر متعهد به ایجاد تغییر در هر ۴ بخش تشکیل دهنده انگلیس است و اعتقادی راسخ به این اتحاد دارد. ن خستوزیر به جای پرداختن به مباحث قانون اساسی یا برگزاری همه پرسیهای بیشتر، به تلاش برای کاهش فشار مالی بر خانوارها و تأمین امنیت اقتصادی بیشتر ادامه خواهد داد.
این سخنگو به خبرنگاران گفت که لندن زمانی در «بهترین وضعیت» خود قرار دارد که مردم به جای «تفرقهافکنی»، حول محور ارزشهای مشترک و حل مشکلات گرد هم آیند.
گفتنی است که احزاب اصلی استقلالطلب در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی پیشتر اعلام کردند در نشستی مشترک و کمسابقه شرکت میکنند تا کارزارهای خود برای استقلال و همهپرسی را پیش ببرند.
احزاب اصلی استقلالطلب در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی اعلام کردند که امروز دوشنبه نشست مشترکی برگزار خواهند کرد تا تلاشهای خود را در این زمینه پیش ببرند؛ موضوعی که در بیانیهای مشترک اعلام شده است.
این رهبران استقلالطلب گفتند در این نشست درباره چگونگی همکاری سازنده احزاب با یکدیگر و همچنین تعیین زمینههای عملی برای همکاری در حوزههای اقتصادی، انرژی و همکاریهای اروپایی و بینالمللی گفتوگو خواهند کرد.
آنها در بیانیه مشترک خود از دولت انگلیس خواستند برای آمادهسازی، برنامهریزی و تسهیل تغییرات قانون اساسی در ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی اقدام کند.
این نشست تنها چند روز پس از آن برگزار میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد از تشکیل یک «ایرلند متحد» حمایت میکند.