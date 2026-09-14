جوان آنلاین: به نقل از رویترز، تجهیزات نفتی قدیمی و دستدوم آمریکایی که دیگر مورد استفاده شرکتهای نفتی این کشور نیستند، به ونزوئلا منتقل میشوند؛ اقدامی که همزمان با تلاش برای بازسازی صنعت نفت این کشور و البته غارت منابع نفتی آن توسط آمریکا صورت میگیرد.
به گزارش مهر، شرکتهای نفتی در آمریکا در حال انتقال تجهیزات نفتی دستدوم و مازاد خود به ونزوئلا هستند؛ کشوری که پس از سالها تحریم و کاهش سرمایهگذاری به دلیل سیاستهای آمریکا علیه این کشور برای احیای صنعت نفت خود به تجهیزات و سرمایه خارجی نیاز دارد.
در حال حاضر برخی تجهیزات نفتی آمریکایی که پیشتر بلااستفاده یا مازاد محسوب میشدند، اکنون مقصد جدیدی در ونزوئلا پیدا کردهاند. این تجهیزات برای تعمیر و بازسازی زیرساختهای نفتی و افزایش تولید نفت این کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
این تحول در حالی رخ میدهد که واشنگتن ظاهرا پس از ربودن نیکلاس مادورو، رئیس جمهور این کشور از رویکرد فشار حداکثری و تحریمهای گسترده علیه صنعت نفت ونزوئلا فاصله گرفته و به سمت آنچه حمایت از بازسازی بخش انرژی این کشور خوانده، حرکت کرده است.
چندی پیش ترامپ ادعا کرد که آمریکا با ونزوئلا به توافقی دست یافته است که «بزرگترین قرارداد نفتی در تاریخ جهان» محسوب میشود و این توافق به دستور او و با همکاری مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و پیت هگست وزیر جنگ و همچنین دلسـی رودریگز رئیسجمهوری موقت ونزوئلا و از طریق مشارکت با شرکتهای خصوصی حاصل شده است.
رئیس جمهور آمریکا که به دلیل افزایش هزینههای زندگی آمریکاییها در پی تجاوزهای بی دلیل علیه ایران تحت فشار است، ادعا کرد: آمریکا در چارچوب این توافق، بدون تحمیل هزینه به مالیاتدهندگان آمریکایی، کنترل بیش از ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا را به دست آورده است.
ترامپ که در آستانه انتخابات میاندورهای آمریکا با افزایش بهای نفت و بنزین تحت فشار کنگره و افکار عمومی است، مدعی شد این توافق ذخایر نفتی آمریکا را بیش از دو برابر میکند، عرضه نفت این کشور را به میزان قابلتوجهی افزایش میدهد و در بلندمدت باعث کاهش چشمگیر قیمت بنزین برای آمریکاییها خواهد شد.