کد خبر: 1379412
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۱
بين‌الملل » اخبار كلی

نخست‌وزیر عراق در فرانسه

1 رئیس جمهور فرانسه امروز دوشنبه در کاخ الیزه میزبان نخست‌وزیر عراق بود.

جوان آنلاین: علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق امروز دوشنبه در چارچوب سفر رسمی خود به پاریس، در کاخ الیزه با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، او همچنین امروز در دیداری که با مسوولان شرکت «توتال انرژیز» داشت، با آنها درباره گسترش تولید نفت و گاز در عراق گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری شفق نیوز عراق، طبق اعلام دفتر اطلاع‌رسانی الزیدی، در این دیدار پروژه‌های استراتژیک اجرا شده توسط این شرکت در عراق به ویژه در بخش گاز بررسی شد و در همین راستا الزیدی درباره برنامه‌های دولتش برای گسترش سرمایه‌گذاری در حوزه گاز جهت رسیدن به خودکفایی و همچنین برنامه‌هایی برای افزایش تولید نفت در پنج سال آینده که عراق را به سطح تولید ۱۰ میلیون بشکه در روز می‌رساند، صحبت کرد.

مسوولان این شرکت فرانسوی نیز از آمادگی خود برای تقویت همکاری‌ها با عراق در حوزه‌های نفت و انرژی گفته و به سرمایه‌گذاری‌های نفتی مهم این شرکت در عراق که به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد و برنامه آنها برای افزایش سرمایه‌گذاری خود تا ۱۶ میلیارد دلار اشاره کردند.

دفتر اطلاع‌رسانی الزیدی در بیانیه‌ای اعلام کرد که او روز یکشنبه در اولین مقصد سفر اروپایی خود وارد پاریس شد.

او قرار است در ادامه به برلین، پایتخت آلمان نیز سفر کرده و در آنجا نیز تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و توسعه‌ای با این کشور را دنبال کند.

در این رابطه یک منبع در دولت عراق اعلام کرد که این سفر بر اساس رویکرد دولت الزیدی برای گسترش مشارکت‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از تخصص و فناوری اروپا در بخش‌های انرژی، صنعت، حمل و نقل و زیرساخت‌ها انجام شده است.

«حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق نیز یکشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به سفر یک هیات دولتی به ریاست الزیدی به فرانسه و آلمان، تاکید کرد که الزیدی در دیدار با ماکرون افق‌های روابط ۲جانبه بغداد-پاریس و راه‌های ارتقای آنها به سطوح پیشرفته را بررسی خواهد کرد.

به گفته العبودی، سفر الزیدی به پاریس با امضای مجموعه‌ای از توافق‌ها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انرژی، صنعت، تجارت، فناوری، آموزش، فرهنگ و زیرساخت‌ها همراه خواهد بود.

طبق اعلام سخنگوی دولت عراق، الزیدی در دومین ایستگاه سفر اروپایی خود در برلین، در راستای گسترش مشارکت‌های استراتژیک عراق و تبدیل روابط بین‌المللی به منافع، فرصت‌ها و مشارکت‌های مؤثری که اقتصاد و توسعه را تقویت می‌کنند، تلاش خواهد کرد.

برچسب ها: علی الزیدی ، عراق ، فرانسه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

بدون شرح

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

فشار آمریکا به کره‌جنوبی برای اعزام نیرو به تنگه هرمز

امریکا به نفتکش‌ها زد ایران به پایگاه‌ها و ناو‌های امریکا

نظام مدیریت عملکرد دولت باید به کارآمدی دستگاه‌ها و رضایت مردم منجر شود

تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟

بازار نفت باز هم شعله‌ور شد

قطعنامه شورای حکام؛ ایجاد مسیر جدید برای فشار بر ایران و خنثی‌کردن حمایت چین و روسیه

پیاده‌نظام دشمن شکست‌خورده در خاکریز ذهن

بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها

رمان جنگی نوشتم که هیچ گلوله‌ای در آن شلیک نمی‌شود 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار