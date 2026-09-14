جوان آنلاین: علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق امروز دوشنبه در چارچوب سفر رسمی خود به پاریس، در کاخ الیزه با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، او همچنین امروز در دیداری که با مسوولان شرکت «توتال انرژیز» داشت، با آنها درباره گسترش تولید نفت و گاز در عراق گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری شفق نیوز عراق، طبق اعلام دفتر اطلاع‌رسانی الزیدی، در این دیدار پروژه‌های استراتژیک اجرا شده توسط این شرکت در عراق به ویژه در بخش گاز بررسی شد و در همین راستا الزیدی درباره برنامه‌های دولتش برای گسترش سرمایه‌گذاری در حوزه گاز جهت رسیدن به خودکفایی و همچنین برنامه‌هایی برای افزایش تولید نفت در پنج سال آینده که عراق را به سطح تولید ۱۰ میلیون بشکه در روز می‌رساند، صحبت کرد.

مسوولان این شرکت فرانسوی نیز از آمادگی خود برای تقویت همکاری‌ها با عراق در حوزه‌های نفت و انرژی گفته و به سرمایه‌گذاری‌های نفتی مهم این شرکت در عراق که به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد و برنامه آنها برای افزایش سرمایه‌گذاری خود تا ۱۶ میلیارد دلار اشاره کردند.

دفتر اطلاع‌رسانی الزیدی در بیانیه‌ای اعلام کرد که او روز یکشنبه در اولین مقصد سفر اروپایی خود وارد پاریس شد.

او قرار است در ادامه به برلین، پایتخت آلمان نیز سفر کرده و در آنجا نیز تقویت همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و توسعه‌ای با این کشور را دنبال کند.

در این رابطه یک منبع در دولت عراق اعلام کرد که این سفر بر اساس رویکرد دولت الزیدی برای گسترش مشارکت‌های بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از تخصص و فناوری اروپا در بخش‌های انرژی، صنعت، حمل و نقل و زیرساخت‌ها انجام شده است.

«حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق نیز یکشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به سفر یک هیات دولتی به ریاست الزیدی به فرانسه و آلمان، تاکید کرد که الزیدی در دیدار با ماکرون افق‌های روابط ۲جانبه بغداد-پاریس و راه‌های ارتقای آنها به سطوح پیشرفته را بررسی خواهد کرد.

به گفته العبودی، سفر الزیدی به پاریس با امضای مجموعه‌ای از توافق‌ها در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، انرژی، صنعت، تجارت، فناوری، آموزش، فرهنگ و زیرساخت‌ها همراه خواهد بود.

طبق اعلام سخنگوی دولت عراق، الزیدی در دومین ایستگاه سفر اروپایی خود در برلین، در راستای گسترش مشارکت‌های استراتژیک عراق و تبدیل روابط بین‌المللی به منافع، فرصت‌ها و مشارکت‌های مؤثری که اقتصاد و توسعه را تقویت می‌کنند، تلاش خواهد کرد.